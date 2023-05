Nördlinger U14-Volleyballerinnen verpassen die Sensation

Im Viertelfinale der bayerischen Meisterschaft war Endstation für das Team des TSV, dennoch erreichten die Rieser einen sehr guten achten Platz in Einberg.

Die Nördlinger U14-Volleyballerinnen haben bei den bayerischen Meisterschaften in Einberg den achten Platz erreicht. Nach der überraschenden Qualifikation starteten die Nördlinger mit kleinen Erwartungen, aber großer Vorfreude in den ersten Turniertag. Gegen Schwandorf reichte es um ein Haar nicht zum ersten Sieg, bevor im zweiten Spiel gegen den späteren bayerischen Meister SV Mauerstetten klar die Grenzen aufgezeigt wurden. Als Gruppendritter starteten die Nördlingerinnen eigentlich als klarer Außenseiter in die Zwischenrunde, setzten allerdings gegen TB Weiden das erste Ausrufezeichen und qualifizierten sich durch ein 2:0 fürs Viertelfinale.

U14-Volleyball: Verletzungspech beim TSV Nördlingen

Dort warteten die Mädchen des Post SV Nürnberg, die sich überraschend gegen den Mitfavoriten TSV Unterhaching durchsetzen konnten. Ganz bitter für Nördlingen: Eine der körperlich größten Stammspielerinnen verletzte sich beim Warmmachen und konnte im restlichen Turnierverlauf nicht mehr eingreifen.

Trotzdem begannen die TSV-Mädchen spielerisch überlegen. Bis kurz vor Satzende führte Nördlingen, hatte allerdings im Angriff nicht mehr die letzte Durchschlagskraft und gab den bereits sicher geglaubten ersten Satz an den Post SV Nürnberg ab. Im zweiten Satz spielte Nördlingen in allen Aktionen gut mit, aber gab in den entscheidenden Momenten die Punkte ab. Somit war mit einem 0:2 im Viertelfinale Schluss.

Auch am zweiten Turniertag war Nördlingen gegen Schwandorf und Vilsbiburg spielerisch auf Augenhöhe, konnte sich am Netz aber nicht entscheidend durchsetzen. Am Ende bejubelten die Mädchen bei der ersten Teilnahme seit mehr als zwei Jahrzehnten einen stolzen achten Platz. (AZ)