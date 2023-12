Nördlinger U18-Volleyballerinnen sind nicht zu schlagen

Um Nördlingens Volleyballerinnen-Nachwuchs muss man sich keine Sorgen machen: In der Bezirksliga Nord führt an den jungen Rieserinnen kein Weg vorbei.

„Let’s go Nearle“ ist der Schlachtruf der Nördlinger Volleyballjugend, den sich die Mädels der U18 wahrlich zu Herzen genommen haben. Die noch junge Mannschaft der Jahrgänge 2010 bis 2007 unter Trainer Thomas Frieß startete sehr erfolgreich in die Saison. Alle Spiele, die in denen vergangenen Wochen ausgetragen wurden, gingen zugunsten der Nördlingerinnen, die verdient die Punkte nach Hause holten.

Hoch motiviert traten sie am 1. Adventssonntag ihren letzten Spieltag an. In der heimischen Schillerhalle zeigten die Rieserinnen Siegeswillen sowie Teamgeist und bewiesen mit jeweils 2:0-Erfolgen gegen Donauwörth (25:19, 25:14) und Jettingen (25:13, 25:23), dass sie in dieser Altersklasse die Nase vorne haben. Sie sicherten sich somit die Tabellenführung mit 20 Punkten und gehen ungeschlagen in die Qualifikation zur schwäbischen Meisterschaft. (AZ)