Volleyball

vor 32 Min.

Nördlinger Volleyballer gewinnen Nachholspiel gegen Jettingen

Plus Der TSV Nördlingen benötigt nicht einmal eine Auszeit, um die Partie gegen den VfR Jettingen zu gewinnen. Eines ist anders im Vergleich zu früheren Spielen.

Von Antonia Leberle Artikel anhören Shape

Ein besonderer Gesang hallte am vergangenen Donnerstag durch die Hermann-Keßler-Halle: “Du kommst nicht vorbei – Nördlinger Stadtmauer.” Grund dafür war der Sieg der Nördlinger Volleyball-Herren, die ihr verlegtes Saisonspiel gegen den VfR Jettingen mit einem Blockpunkt zum 3:0-Sieg besiegelten. Da Jettingen aufgrund von Krankheitsausfällen am eigentlichen Spieltag passen musste und Spieltags-Verlegungen im eigentlichen Saisonbetrieb sehr mühselig nachzuholen sind, einigte man sich darauf, das Spiel auf einen Donnerstagabend zu legen. Dass es jedoch zu einer so klaren und deutlichen Angelegenheit für die TSVler werden würde, überraschte sogar die Zuschauer.

“Ein bisschen länger hätte das Spiel gerne gehen dürfen”, meinte ein Fan augenzwinkernd nach dem nicht mal einstündigen Feuerwerk, das die Nördlinger da an diesem Abend zauberten. Nicht einmal eine Auszeit benötigte Spielertrainer Sebastian Stadali im gesamten Spiel. Mit Trommeln und Klatschpappen ausgestattet sah das Publikum einen glatten Erfolg über den aktuell Siebtplatzierten in der Bezirksklasse.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .