Nördlinger Volleyballer zeigen starke Auftritte im Nachbarland

Plus Die Volleyball-Bezirksklasse führt die Nördlinger nach Österreich. Dort schließen die Rieser das Jahr mit Siegen gegen Ehenbichl (3:1) und Jettingen (3:0) ab.

Von Antonia Leberle

Die Nördlinger Volleyball-Herren haben sich im österreichischen Ehenbichl mit zwei Siegen selbst beschenkt und somit das Jahr 2023 mit nur einer Niederlage gegen den aktuellen Tabellenführer beendet. Das Team um Spielertrainer Sebastian Stadali konnte die aggressiv aufspielende Heimmannschaft in die Schranken weisen und zeigte auch gegen den zweiten Gegner des Tages, den VfR Jettingen, in den entscheidenden Phasen der drei Sätze Biss.

Am letzten Spieltag der Saison starteten beide Mannschaften ausgeglichen in die Partie und präsentierten sich druckvoll im Aufschlag und in der Blockarbeit. Die mehr als zweistündige Anfahrt ließen sich die Nördlinger nicht anmerken. Bereits im ersten Satz entwickelte sich die Partie zu einer spannenden Angelegenheit. Beim Stand von 22:21 für die österreichischen Gastgeber ließen sich die TSVler das Zepter aus der Hand nehmen und „verschenkten“ den ersten Satz knapp mit 23:25. Weiter konsequent das eigene Spiel aufbauen und in den entscheidenden Phasen die Nerven behalten, lautete die Ansage für Satz zwei. In den folgenden 26 Minuten war das Spiel auf seinem Höhepunkt angelangt: Knallharte Angriffe auf beiden Seiten und spektakuläre Rettungsaktionen sorgten immer wieder für Szenenapplaus in der Halle. Beim Spielstand von 24:24 erinnerten sich die Nördlinger an die Worte des Coaches und sicherten sich mit 26:24 den Satzgewinn.

