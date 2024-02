Rieser Nachwuchs-Volleyballerinnen überzeugen in Jettingen

U15-Mädchen aus Marktoffingen und Nördlingen zeigen ihr Können in den Faschingsferien. Die Trainer können mit den gezeigten Leistungen sehr zufrieden sein.

Zur selben Zeit, in der sich viele Jugendliche auf Faschingsfeten vergnügen, hatten die U15-Volleyballerinnen aus Marktoffingen und Nördlingen ihren Spaß in der nagelneuen Halle in Jettingen.

Gleich als Erstes stand das Riesderby auf dem Programm, das Marktoffingen gegen Nördlingen mit 2:0 gewann. Über den gesamten restlichen Spieltag gegen die Teams aus Jettingen und Tapfheim stachen die beiden Rieser Team durch ihre schon recht weit entwickelte Technik heraus. Sie gewannen ihre Spiele souverän, bis auf die Niederlage von Marktoffingen III gegen Tapfheim. Nach dem Turnier waren die zufriedenen Rieser Trainer Thomas Fries und Jochen Enßlin (TSV) sowie Theresa und Josef Wizinger (FSV) sich einig, dass der Tausch Fasching gegen Volleyball sich voll gelohnt hatte. (AZ)