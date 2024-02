Volleyball

vor 51 Min.

Trotz Verletztenmisere: TSV-Volleyballer halten sich auf Platz zwei

Plus Zwar müssen sich die Nördlinger dem Spitzenreiter Augsburg geschlagen geben, doch im zweiten Spiel gelingt der Sieg. Nachwuchstalente zeichnen sich dabei aus.

Von Antonia Leberle

Ein Hoch der Gefühle haben die Nördlinger Volleyball-Herren am vergangenen Auswärtsspieltag in Augsburg erlebt. Mit einem Sieg und einer Niederlage setzten sie ein klares Ausrufezeichen im oberen Tabellendrittel. Zwar stehen sie aktuell „nur“ auf dem zweiten Platz in der Bezirksklassen-Tabelle, haben allerdings zwei Spiele weniger als Tabellenführer DJK Augsburg Hochzoll II, gegen den es die erwähnte Niederlage an diesem Tage gab. Mit einem 3:2-Krimisieg gegen die österreichische Mannschaft aus Ehenbichl belohnten sich die Rieser trotzdem für einen starken Auftritt.

Ohne Hauptangreifer Lothar Weber, Lucas Gerhard, Patrick Meyr und Matthias Schlosser fuhren die Nördlinger in die Fuggerstadt. Da die Hälfte des Kaders nicht einsatzbereit war, musste Nördlingens Spielertrainer Sebastian Stadali auf die jugendlichen Eigengewächse aus der zweiten Mannschaft bauen. Mit Nils Huggenberger, Paulin Koffler und Kacper Wasik fand er bestens Ersatz. Trotzdem machten sich gerade im Spiel gegen die Gastgeber aus Augsburg die fehlenden Stammkräfte bemerkbar. Zwar kämpfte die Mannschaft aufopferungsvoll bis zum letzten Ball, dennoch waren die Augsburger die bessere Mannschaft und sicherten sich einen in den Sätzen knappen 3:0-Sieg. Grund zum Optimismus bleibt trotzdem, denn das Rückspiel steht noch aus und mit einem wieder besser besetzten Kader könnten sich die Rieser revanchieren.

