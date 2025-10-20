U18: Marktoffingen und Nördlingen dominieren die Liga

Auch für die Jugend hat die Saison wieder begonnen, und die U18-Volleyballerinnen mussten den langen Weg nach Jettingen fahren. Dort zeigte sich relativ schnell, dass Nördlingen I wie auch Marktoffingen den Ton in der Liga angeben werden. Wobei Marktoffingen nicht mit den Besten des Jahrgangs dieses Turnier bestritt, denn diese dürfen sich bis zur Qualifikation zur Schwäbischen Meisterschaft mit einer WildCard noch ausruhen.

Gleich im ersten Spiel lieferten sich beide Mannschaften einen harten Schlagabtausch, den Nördlingen mit dem Satzgewinn von 25:23 für sich entscheiden konnte. Und sie legten sofort im zweiten Satz mit 10:0 ein Ausrufezeichen hinterher. Doch dann erwachte in den Marktoffinger Mädels der Kampfgeist und sie kämpften sich Punkt um Punkt bis zum Ausgleich von 22:22 heran und hatten im Schlussspurt mit 25:23 die Nase vorn. Jetzt musste im Tiebreak die Entscheidung fallen, das Quäntchen Glück war auf der Seite der Nördlingerinnen, die sich mit 15:12 den Sieg sicherten.

Volleyball Jugend: Marktoffingen und Nördlingen holen klare Siege

Die Mädels aus Marktoffingen mussten nun gegen die Mannschaften aus Donauwörth und Rehling aufs Feld. Doch beide Spiele waren nur für den Kopf eine Herausforderung, denn wirkliche Gegenwehr war von den Gegnern nicht zu sehen. So hieß es gegen die eigene Unkonzentriertheit ankämpfen und das Spiel nicht zu locker nehmen. Zwei klare Siege waren hier die Ausbeute. Für die Volleyballerinnen von Nördlingen I war es das identische Pensum, nur hießen die Gegner Ebermergen und Jettingen. Auch hier konnten beide Spiele auf das Habenkonto von Nördlingen fließen.

Für Nördlingen II lief es an diesem Tag nicht so gut. Aber hier stand im Vordergrund, dass die Mädels mit viel Spielpraxis an die Spielstärke der ersten Mannschaft herangeführt werden und sie diese personell an der Qualifikation zur Schwäbischen Meisterschaft unterstützen können. Sie mussten sich an dem Tag gegen Rehling und Gundelfingen geschlagen geben. (AZ)

Für Nördlingen I spielten: Lea Bauer, Jule Dörner, Lara Enßlin, Johanna Frieß, Melanie Heim, Nina Radukic, Stefanie Ulrich, Lina Wunderlich

Für Nördlingen II spielten: Jule Bader, Elena Deutscher, Destiny-Joelle Fischer, Selma Hering, Ann-Kathrin Haas, Sofia Risling, Natalie Wacker, Elena Wirth

Für Marktoffingen spielten: Carmen Aurnhammer, Isabell Hederer, Johanna Heim, Emma Klaus, Annalena Koglin, Ramona und Veronika Holzner, Emilia Michel, Sophia Preventis, Helene Simon