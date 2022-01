Volleyball

13:29 Uhr

Volleyball: Am Ende gewinnt der Favorit aus Donauwörth

Plus Die Nördlinger spielen Zuhause gegen Donauwörth. Die TSVler sind gut vorbereitet – und verlieren doch.

Lange ersehnt, gut vorbereitet – doch am Ende gab es doch enttäuschte Gesichter bei den Volleyballern des TSV Nördlingen: In der Bezirksliga setzten sich im Derby zwischen Nördlingen und Donauwörth erneut die Gegner durch. „Die Gegner waren einfach im Angriff aggressiver und cleverer“, erkannte TSV-Spielertrainer Sebastian Stadali unumwunden an. „Wir hätten konsequenter in der Crunchtime spielen müssen, um diesen starken Gegner wirklich unter Druck zu setzen.“ So blieb die Revanche der Nördlinger für die 1:3- Hinrunden-Niederlage aus. Die Rieser verloren das Rückspiel mit 0:3 (11:25, 22:25, 23:25).

