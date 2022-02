Volleyball in Marktoffingen: Die Frauen trainieren, die Mädchen spielen

Plus Wieder Verlegungen und Ausfälle bei den Teams des FSV Marktoffingen. Beim Nachwuchs stehen jetzt die überregionalen Meisterschaften an.

Bei den Volleyballerinnen des FSV Marktoffingen wiederholte sich am Wochenende das Bild der Spieltage zuvor: Die Erwachsenen mussten coronabedingt pausieren, die Jugend hatte ein volles Programm.