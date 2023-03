Volleyball

17:30 Uhr

Volleyball: Marktoffingen tritt den Gang in die Landesliga an

Plus Die Träume vom Klassenerhalt der Marktoffinger Bayernliga-Volleyballerinnen sind erloschen. Das 1:3 gegen den DJK SB München Ost besiegelt den Abstieg.

Eines der wohl unschönsten Dinge, die einem als Sportler widerfahren kann, ist mit einer Niederlage die Saison zu beenden und damit den Abstieg zu besiegeln. Diese bittere Pille musste die erste Volleyball-Damenmannschaft des FSV Marktoffingen vergangenen Samstag in heimischer Halle schlucken, als sie mit 1:3 gegen den DJK Sportbund München Ost unterlag. Es war das wohl vorerst letzte Bayernliga-Spiel in Marktoffingen nach über 15 Jahren, in denen man zeitweise sogar mit zwei Mannschaften in den oberen Ligen vertreten war. Die letzte Chance, sich noch auf den Relegationsplatz zu retten, konnten die FSVlerinnen nicht nutzen.

Mit dem unerschütterlichen Glauben an die Rettung und Einsatz bis zum letzten Punkt ging der FSV in das Spiel, weshalb die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Marktoffinger Mehrzweckhalle noch einmal ein unterhaltsames Volleyballspiel zu sehen bekamen. Nachdem Trainer Sebastian Stadali erkrankt fehlt, übernahm Marktoffingens Volleyball-Urgestein Josef Wizinger noch einmal am Spielfeldrand. Von Beginn an lieferten sich beide Mannschaften einen heißen Kampf. Die Münchner Gäste, die viel Druck mit ihren langgezogenen Aufschlägen ausübten, hatten darin das perfekte Mittel gefunden, um das Marktoffinger Spiel zu zerstören. Trotzdem gelang es den Gastgebern, über die beiden Mittelangreiferinnen Kristin Löfflad und Stefanie Stimpfle mit sehenswerten Angriffen zu glänzen. Mit einem Tick mehr Glück holten sich die Münchnerinnen den ersten Satz, denkbar knapp mit 25:23.

