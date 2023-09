Volleyball

Volleyball: Marktoffingens erster Gegner heißt Marktoffingen

Die erste Damenmannschaft des FSV Marktoffingen startet am Samstag in die Saison 2023/24.

Plus Mit dem vereinsinternen Derby starten die Marktoffingerinnen am Samstag in die neue Landesliga-Saison. Wiederaufstieg ist der Traum, doch das wird schwierig.

Heiß auf lange Ballwechsel, spannende Spiele, viele Zuschauer und eine stimmgewaltige Fankulisse sind die Volleyballdamen des FSV Marktoffingen. Ganze fünf Mannschaften im Erwachsenenbereich stellt der Verein für die kommende Saison 2023/24. Zum Landesliga-Start steht ein besonderes Heimspiel an.

Nach dem unglücklichen Abstieg der ersten Mannschaft im vergangenen Jahr von der Bayern- in die Landesliga trifft die Erste am Samstag um 17 Uhr in der Mehrzweckhalle Marktoffingen auf ihre eigene zweite Mannschaft. Die Leitung der ersten Garde hat weiterhin Sebastian Stadali mit seinem Co-Trainer-Duo Sven Wachsman und Theresa Wizinger.

