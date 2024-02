Volleyball-Nachwuchs des TSV Nördlingen gewinnt – an Erfahrung

Die Nördlinger Volleyball-U18 misst sich bei der südbayerischen Meisterschaft mit starken Gegnern. Am Ende steht eine bessere Platzierung als im Vorjahr.

Die männlichen Nachwuchsvolleyballer des TSV 1861 Nördlingen haben am ersten Februarwochenende an der südbayerischen Meisterschaft teilgenommen. In Mühldorf am Inn erwarteten sie technisch und physisch starke Mannschaften, teilweise bestückt mit U18-Nationalspielern.

Die Reise startete am Samstagmorgen schon um 6 Uhr. Es ging direkt gegen den vermeintlich schwächsten Gruppengegner los, die TG Landshut. Im ersten von drei Spielen des Tages starteten die Rieser verschlafen und nervös. Das eigene Spiel konnte nicht aufgezogen werden, obwohl die Gegenseite ebenfalls viele Chancen liegen ließ und es den TSVlern noch leicht machte. Dennoch gingen die beiden Sätze knapp mit 25:23 an die Kontrahenten.

TSV U18-Volleyball: Erster Tag in Mühldorf drückt auf die Stimmung

Anschließend standen die Nördlinger „Zwerge“ den um einiges größeren Unterhachingern gegenüber. In diesem Spiel gab es kaum Möglichkeiten zu punkten, und die Stimmung flaute ab. Aufgrund der sehr starken Aufschlagsserien der Rivalen wurden die Sätze 9:25 und 10:25 verloren. Der dritte Gruppengegner war die Heimmannschaft Mühldorf. Der letztjährige südbayrische Meister konnte gegen die Rieser mit überragenden Spielzügen im ersten Satz 25:7 gewinnen. Satz zwei war weniger deutlich, da die Nördlinger nochmal alles versuchten. Am Ende stand es trotz gesteigerter Leistung 25:18 für die Gastgeber.

Endergebnis nach der Gruppenphase: 0 Punkte und kein Satz gewonnen. Mit gedrückter Stimmung fuhr man zum Höhepunkt des Tages: Beim Bundesligaspiel der Damen Rote Raben Vilsbiburg gegen den USC Münster wollten sich die Nachwuchsvolleyballer noch das ein oder andere für den nächsten Tag abschauen.

Nördlinger Mannschaft muss sich mit dem sechsten Platz begnügen

Am Sonntag standen die letzten beiden Partien an. Zuerst spielten die Rieser wie im Vorjahr gegen die Wilden Wespen Steinach, gegen die man damals verloren hatte. In diesem Jahr sollte es besser laufen, auch weil der Gegner in einem vorherigen Spiel beobachtet werden konnte. Die Nördlinger starteten im ersten Satz wieder unkonzentriert (15:25). Nach einer deutlichen Ansage in der Satzpause konnte das Team die Leistung aber deutlich steigern und holte den Satz mit 25:20. Im Tiebreak wechselte die Führung hin und her. Am Ende konnte dieser dennoch mit 15:13 gewonnen werden. Platz sechs und somit eine bessere Platzierung als im Vorjahr war nun sicher.

Im Spiel um den fünften Rang stand Nördlingen wieder der TG Landshut gegenüber. Die TG steigerte ihre Leistung im Turnierverlauf von Spiel zu Spiel. Deshalb war ein schwieriges Spiel zu erwarten. Die Partie ging dann auch durch einige leichte Fehler der Rieser an die Landshuter. In zwei Sätzen (14:25, 18:25) verloren die Nördlinger auch die letzte Partie der südbayerischen Meisterschaft. (AZ)