Volleyball-Pilotprojekt in Marktoffingen

Der FSV richtete die schwäbische Meisterschaft der U11-Volleyballmädchen aus. Der SV Mauerstetten dominiert, doch auch Rieser Teams können Akzente setzen.

Nach vielen Jahren hat die Volleyballabteilung des FSV Marktoffingen wieder eine schwäbische Meisterschaft ausgetragen. Und es war gleich eine besondere, weil die Anfängermädchen im U11-Alter ein Pilotprojekt des BVV ausprobieren durften.

Weil für Anfänger das „volley spielen“ äußerst schwierig ist und oft schon nach ein oder zwei Ballberührungen der Ball als Fehler auf den Boden fällt, dürfen sie bei dem Versuchsprojekt bis zu zweimal im Spielzug den Ball fangen. Durch die gewonnene Sicherheit gelingen ihnen längere Spielzüge und tolle Abwehraktionen.

Mauerstetten gewinnt Turnier in Marktoffingen

Nach dem Fangen muss der Angriff „volley“ gespielt werden. Dass dies der richtige Weg zum Erlernen der koordinativ sehr schwierigen Ballsportart ist, zeigte das Turnier zur Bezirksmeisterschaft. Für alle Mädchen war es das dritte Turnier und die gewonnenen Ballerfahrungen führten dazu, dass zum Teil nur noch volley oder oft lediglich noch einmal gefangen wurde.

Sportlich gesehen ging auch dieses Mal kein Weg an Mauerstetten vorbei, die mit fünf Teams angereist waren. Sie belegten die ersten beiden Plätze. Auf den dritten Platz landeten Johanna Grill und Lotte Huber vom FSV Marktoffingen. Zufrieden waren auch die Mädels des TSV Nördlingen, die als Sechster in die Mauerstettener Phalanx einbrechen konnten. Marktoffingen II und III (Plätze 10 und 11) gelang in den Platzierungsspielen zumindest noch je ein Sieg. (AZ)