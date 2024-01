Volleyball-U18 des TSV Nördlingen wird wieder Schwäbischer Meister

Die U18-Jungs von Trainer Christian Joos wiederholen ihren Erfolg aus dem Vorjahr und spielen sich zum Titel. Am Wochenende geht es auf großer Bühne weiter.

Nach einer souveränen Leistung in der Saison hat sich die männliche Volleyball-U18 des TSV Nördlingen über die Vorrunde und die anschließende Bezirksliga als Erster, mit nur zwei verlorenen Sätzen, für die schwäbische Meisterschaft qualifiziert. Diese fand am 21. Januar statt. Als Titelverteidiger reiste man nach Schwabmünchen, mit dem Ziel, mindestens ins Finale zu kommen, um dadurch die Qualifikation zur Südbayrischen perfekt zu machen. Es sollte noch besser kommen.

Im ersten Spiel musste die Mannschaft gegen den TV Mering ran. Das Team startete ungewohnt nervös und der Rückstand zu Beginn des ersten Satzes war gerechtfertigt. Nach einigen Anpassungen in einer Auszeit führte Spielkapitän Nils Huggenberger sein Team zum ersten Satzgewinn mit 25:15. Der zweite Satz konnte durch kluge Bälle von Zuspieler Jan Kosiurak mit 25:12 gewonnen werden. Dabei konnten die Jüngsten im Team, Benno Sigg und Aron Ruf, mit ihren Punkten zum Gewinn beitragen.

Nur gegen Haunstetten gibt Nördlingens Volleyball-U18 einen Satz ab

Im zweiten Spiel der Gruppenphase trafen die Jungs auf den Gastgeber. Das Spiel war anfangs noch ausgeglichen, bis die Rieser durch gute Annahme- und Abwehraktionen es dem Gegner schwer machten, zu punkten. Somit konnte Satz eins mit 25:16 beendet werden. Nach Wiederanpfiff und einigen Wechseln auf TSV-Seite steuerten die beiden Mitten Hannes Schlösser und Nick Deutscher mit gelungenen Abwehraktionen und starken Angriffen wichtige Punkte zum 25:13 und damit zum Spielgewinn bei.

Direkt im Anschluss stand das entscheidende Spiel um den Gruppensieg an. Die Rieser starteten mit starken Aufschlägen, wodurch der Gegner und Finalist des Vorjahres, der TSV Haunstetten, schnell eine erste Auszeit nehmen musste. Diese wurde von Nördlingen genutzt, um trainierte Spielideen anzusprechen. Auf dem Feld konnten diese mit Spielwitz durch Annahme-/Außenspieler Tim Neuwirt und Diagonalangreifer Ferdinand Nill zu Punkten verwandelt werden. Trotz Steigerung des Konkurrenten beendete man den Satz mit 25:16. Nach der Satzpause war es der erwartet harte Kampf. Durch Nachlässigkeiten in der Annahme konnten die Haunstettener sich in Führung bringen, die sie bis zum Satzende von 23:25 nicht mehr hergaben. Nachdem in der Gruppenphase nur zwei Sätze gespielt wurden, kam es somit zur Punkteteilung. Dennoch wurden die Nördlinger Gruppenerster.

Im Finale kann der TV Kempten die Rieser nicht stoppen

Nun folgte ein Überkreuzspiel gegen den Zweiten der Gruppe B aus Neusäß. Auf TSV-Seite wurden Diagonal Hermann Merz und Außen Kacper Wasik eingesetzt. Beide fügten sich mit überzeugenden Leistungen ein. Gerade im Aufschlag konnten sie einige Punkte erzielen, wodurch der erste Satz mit 25:14 souverän geholt wurde. Im zweiten Abschnitt konnte an die Leistung nicht ganz angeknüpft werden, aber dennoch wurde dieser 25:18 gewonnen.

Im Finale wartete ein spielstarker TV Kempten, der bis dato nur einen Satz abgegeben hatte. Mit einer konzentrierten, kämpferischen und überzeugenden Spielweise riefen die Rieser all ihr Können ab. Trotz einer schwachen Schiedsrichterleistung wurde der erste Satz gewonnen (25:18). Nach dem Seitenwechsel sorgten Mitte Jason Fischer und Annahme/Außen Nils Huggenberger, die schon in den vergangenen Spielen spektakuläre Angriffe verwandelten, schnell für die verdiente Führung. Wille, eine großartige Stimmung und die überragende Mannschaftsleistung führten zum 25:16-Satzgewinn. Die Titelverteidigung war damit geglückt und die Reise geht weiter zur südbayrischen Meisterschaft am 3. und 4. Februar in Mühldorf am Inn. (AZ)