Wallersteiner Schützen küren gleich zwei neue Königinnen

Einen Abend voller Ehrungen erlebt der Schützenverein Bavaria Wallerstein. Auch die neuen Schützenkönige werden gekürt, die Titel gehen an zwei Schützinnen.

Der Schützenverein Bavaria Wallerstein hat bei seiner Weihnachtsfeier die Proklamation der Könige vorgenommen. Es war wegen der Verschiebung durch die Corona-Pandemie die zweite Königsfeier innerhalb eines Jahres. Erst zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte konnte dabei eine Schützin die Königskette erlangen.

Nach der Begrüßung aller Anwesenden und der scheidenden Schützenkönige durch Schützenmeister Sebastian Pusch gab es ein gemeinsames Essen. Anschließend konnten die Teilnehmer des Preisschießens aus verschiedenen Sachpreisen je nach geschossenem Teiler aussuchen. Wie auch in den Jahren zuvor besorgte Denise Pusch zahlreiche Preise, wodurch die Auswahl für alle teilnehmenden Schützinnen und Schützen reichhaltig war.

Wanderpokale der Wallersteiner Schützen wurden vergeben

Es folgte die Vergabe der Wanderpokale in allen Disziplinen. In der Schützenklasse freute sich Daniel Habersaat über den Titel. Johann Jehle nahm den Pokal in der Seniorenklasse entgegen, bei den Pistolenschützen war Josef Daum der Beste. Alexandra Braun-Höfner errang den Bemberles-Pokal. Die traditionelle Blindscheibe, welche während der Weihnachtsfeier beschossen wird, gewann in diesem Jahr David Kuhberger und darf sie für das nächste Jahr gestalten. Im Anschluss wurde die Königsscheibe, gestiftet vom Schützenkönig des Vorjahrs, Alexander Pusch, an den Gewinner Hubert Merk überreicht.

Die Proklamation der Könige stellte den Höhepunkt der Feier dar. Da dies die zweite Königsfeier in einem Kalenderjahr – als Nachwehe der Corona-Pandemie – war, hatten die scheidenden Könige nur eine sehr kurze Amtszeit. In der Bogenschützenklasse bekam Markus Bauer die Königskette überreicht, welche er sich mit einem herausragenden Schuss, 4,11 Millimeter von der Mitte der Scheibe entfernt, verdiente. Bei den Bogenjugendschützen sicherte sich Maik Andreas den Titel mit starken 38 Millimetern Entfernung zur exakten Mitte.

Ein 46,0-Teiler reichte Alexandra Braun-Höfner zum Erhalt der Königinnenwürde in der Schützenklasse. Damit ist sie die dritte Königin in der Vereinsgeschichte. Bei den Jugendlichen gewann Jule Röttinger die Königskette mit einem 347,90-Teiler. Die Königskette wurde erst 2019 neu gestaltet. (AZ)

Die Platzierungen der einzelnen Wettbewerbe

Schützenkönig Schützenklasse: 1. Alexandra Braun-Höfner (46,0-Teiler), 2. Fabian Spegel (53,8-Teiler), 3. Alexander Pusch (54,3-Teiler).

Schützenkönig Jugendklasse: 1. Jule Röttinger (347,9-Teiler).

Bogenkönig Schützenklasse: 1. Markus Bauer (4,11 mm); 2. Jörg Fischer (8,97 mm); 3. Winfried Köhler (13,63 mm).

Bogenkönig Jugendklasse: 1. Maik Andreas (38,00 mm), 2. Janik Vonroth (52,61 mm), 3. Isabella Daum (99,41 mm).

Königsscheibe: 1. Hubert Merk (19,7-Teiler), 2. Ute Pusch (39,7-Teiler), 3. Jehle Johann (49,0-Teiler).

Pokal Schützenklasse: 1. Daniel Habersaat (81,3-Teiler), 2. Markus Zogalla (86,8-Teiler), 3. Matthias Leister (123,0-Teiler).

Pokal Seniorenklasse: 1. Johann Jehle (78,2-Teiler), 2. Elisabeth Schneider (113,9-Teiler), 3. Hubert Merk (412,3-Teiler).

Pokal Luftpistole: 1. Josef Daum (138,7-Teiler), 2. Sebastian Pusch (145,4-Teiler), 3. Rainer Pusch (473,60-Teiler).

Pokal Bemberles: 1. Alexandra Braun-Höfner (62,2-Teiler), 2. Johann Jehle (224,3-Teiler), 3. Melanie Pohle (243,0-Teiler).

Preisschießen: 1. Lukas Schwager (3,1-Teiler, Bogen), 2. Markus Zogalla (25,0-Teiler), 3. Sebastian Pusch (25,4 Teiler, Luftpistole).