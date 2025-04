Wallersteiner Turnerinnen zum ersten Mal in Gauliga Oberdonau dabei

Ein neues Kapitel der Turnabteilung des SC Wallerstein hat begonnen. Zum ersten Mal traten die Turnerinnen in der Gauliga des Turngau Oberdonau an. In verschiedenen Altersklassen starteten insgesamt fünf Teams für den SCW. Die jüngsten Mädchen (Jg. 2016 und jünger) gingen in der E-Jugend an den Start. Insgesamt waren 20 Mannschaften gemeldet. Nele Stimpfle, Katharina Duronjic, Amelie Strauß und Pauline Schill zeigten, dass sie in den vergangenen Wochen fleißig trainiert hatten. Mit einer fast perfekten Sprunggrätsche am Bock legte Amelie vor. Ihre Teamkolleginnen zeigten ebenso gute Übungen an Boden, Balken, Reck und Sprung. Umso erfreulicher der achte Platz für das junge Team.

Tunerinnen des SC Wallerstein: D-Jugend zeigt Nerven am Schwebebalken

In der C-Jugend (Jg. 2012 und jünger) vertraten Clara Diethei, Clara Göggerle, Rosalie Grimm, Alice Barresi, Amelie Stadelmann und Mia Baumann den SCW. Am Wettkampf nahmen ebenfalls 20 Mannschaften teil. Die Anforderungen und die Konkurrenz ist um einiges höher, die Mädels konnten sich aber mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung den zehnten Platz sichern. Etwas Pech hatten die Mädchen der D-Jugend (Jg. 2014 und jünger), die am Zittergerät Schwebebalken Nerven zeigten und insgesamt sieben Absteiger verschmerzen mussten. Dies fiel bei der Platzvergabe dann doch sehr ins Gewicht und so konnte man mit Platz 15 von 20 Mannschaften noch sehr zufrieden sein. Für den SCW starteten Leyla Kiziltepe, Mona Haas, Giulia Kleebauer, Lena Deeg, Julia Abele und Elenor Roder.

Bei den Turnerinnen schickte der SCW zwei Mannschaften an den Start, wobei man kurzfristig auf eine Turnerin verzichten musste. Für die erste Mannschaft gingen Lena Sorrentino, Julia Glauning, Katja Bretzger und Eva Gutmann an den Start, in der zweiten turnten Mia-Sophie Schneid, Annika Ladenburger und Alice Barresi. Da in dieser Altersklasse allesamt sehr erfahrene Vereine turnen, musste man sich mit dem letzten und vorletzten Platz zufriedengeben. Mit den Ergebnissen sind die Trainerinnen Margit Gabler und Tanja Glauning sehr zufrieden. Die Wallersteiner Mädels können im Ligabetrieb des Turngau durchaus mithalten. Nun gilt es für den zweiten Durchgang im Juli im Training weiter fokussiert zu bleiben, neue Elemente zu üben und an den Ausführungen zu arbeiten. (AZ)