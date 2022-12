Wechingen

Für Kunstturner Roland Hagner ist noch lange nicht Schluss

Roland Hagner von der KTV Ries ist auch mit fast 50 Jahren noch ein wertvoller Teil der Bundesligamannschaft und will das Dress noch lange nicht an den Nagel hängen.

Von Maximilian Bosch Artikel anhören Shape

Die KTV Ries kann sich glücklich schätzen, eine Konstante wie ihn zu haben: Der Wechinger Roland Hagner tritt seit Gründung der Kunstturnvereinigung Ries im Jahr 1986 für diese an, seit 1995 in der ersten Mannschaft. Trotz seines für Wettkampfturner hohen Alters von 49 Jahren ist Hagner an den Ringen eine wichtige Stütze des Teams und kann seine deutlich jüngeren Kollegen noch immer unterstützen – und das möchte er auch weiterhin so lange wie möglich tun.

