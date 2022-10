Wechinger Frauen siegen 2:1 zur Kirchweih

Wechingen gerät früh in Rückstand und holt dennoch drei Punkte.

Zweiter Sieg im zweiten Heimspiel: Die Damen des SV Wechingen haben sich trotz frühem Rückstand den zweiten Dreier in der Bezirksliga gegen den FC Gerolsbach gesichert. Bereits nach sieben Minuten gerieten die Wechingerinnen in einer intensiven Partie ins Hintertreffen: Johanna Roscher brachte die anfangs überlegenen Gäste mit einem satten Schuss von der Strafraumgrenze in Führung.

Danach hatten die Rieserinnen Glück, als erneut Roscher abzog und der Ball an die Latte klatschte. Anschließend ging ein Ruck durch das Wechinger Team und Pia Wagner drückte den Ball in der 17. Minute zum Ausgleich über die Linie. Die Gäste liefen jetzt meist hinterher und der Aufsteiger hatte Chancen im Minutentakt. Es dauerte allerdings bis zur 52. Minute, als Jana Baumann auf ihre Zwillingsschwester Sarah (im Bild) spielte und diese keine Mühe hatte, die Führung für Wechingen zu erzielen. Im Verlauf der restlichen Partie brachte die starke Gästetorhüterin den SVW immer wieder zur Verzweiflung. Am Ende blieb es beim 2:1-Kirchweih-Sieg für den SVW. (AZ)