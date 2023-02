Wechingen

17:30 Uhr

Wörnitzschützen Wechingen fallen in der Bayernliga weiter zurück

Plus Für Wechingens erste Luftgewehr-Mannschaft wird es nach zwei weiteren Niederlagen immer enger. Der aktuell belegte vorletzte Platz würde den Abstieg bedeuten.

Von Kathrin Mädler

Die Wörnitzschützen aus Wechingen haben sich am vorletzten Wettkampftag der Luftgewehr-Bayernliga Süd/West ihren Kontrahenten aus Kempten und München gestellt. Am Vormittag kämpften die Rieser noch auf Augenhöhe, doch am Nachmittag waren die Wechinger auf ganzer Linie chancenlos.

