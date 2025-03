Nach mehr als zehn Jahren: Wechsel an der Spitze der Meteors Nördlingen

Die erste Versammlung der Rugbyabteilung des TSV Nördlingen im neuen Jahr stand unter dem Zeichen des Abschieds. Mit einer emotionalen Rede trat Fabian Altmann als Abteilungsleiter der Meteors zurück. Nach gut zehn Jahren an der Spitze sei es Zeit, die Leitung in neue Hände zu geben.

Mannschaftskapitän Andreas Egl würdigte Altmanns großen Verdienst rund um das Nördlinger Rugby. Denn Altmann war die treibende Kraft, die aus einer fixen Idee und einem losen Zusammenschluss von Rugbyenthusiasten die Abteilung Rugby formte. Er warb beim TSV um die Aufnahme und sicherte die Unterstützung der Stadt Nördlingen. So haben sich die Meteors fest in der Bayerischen Landesliga etabliert und die Nördlinger Sportlandschaft bereichert. Neben dem Herrenteam bietet die Rugbyabteilung auch ein regelmäßiges Kindertraining an.

Fabian Altmann bleibt seiner Nördlinger Rugbymannschaft als „El Presidente“ treu

Fabian Altmann leistete nicht nur als Abteilungsleiter viel für die Meteors. Auf dem Platz trieb er als unermüdlicher Gedrängehalb die Stürmer vor sich her und hat so auch die sportliche Entwicklung mitgeprägt. Als Hauptsponsor sorgte und sorgt er zudem für die nötigen Finanzspritzen. Für die Meteors wird Altmann immer ihr „El Presidente“ bleiben. Diesen Ehrentitel verlieh ihm die Mannschaft als Dank für seine Dienste. Altmann versicherte, dass er dem Nördlinger Rugby auch ohne festes Amt treu bleiben werde.

Als Nachfolger an der Spitze der Rugbyabteilung wurde Lars Thienel gewählt. Der aktive Spieler der Meteors war bereits stellvertretender Abteilungsleiter. Thienels Stellvertreter Abteilungsleiter ist nun Tobias Berber, der zudem einer der Spielertrainer des Herrenteams ist. Rudolf Beck wird sich als sportlicher Leiter vor allem um die Organisation des Trainings und der Spiele kümmern. Für den Kinder- und Jugendbereich ist Francesco Drescher verantwortlich. Er übernimmt auch selbst das Training in diesem Bereich. Dennis Ludwig wurde als Beauftragter für die Sponsoren bestätigt. (AZ)