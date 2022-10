KTV-Reserve holt den dritten Platz

Plus Kunstturnen-Bayernliga: Die zweite Mannschaft der KTV Ries ist kurz vor dem Saisonfinale gut drauf und in Schlagdistanz zur Tabellenspitze. Alexander Kuhn ist der beste Einzelturner der Rieser.

Beim dritten Wettkampf in der Bayernliga hat sich die zweite Mannschaft der KTV mit einer guten Leistung den dritten Platz gesichert. Bester Einzelturner der Rieser war erneut Alexander Kuhn, welcher sich im Einzelklassement als bester Fünfkämpfer auf den sechsten Rang turnte.