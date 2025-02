Urkunden- und Medaillenflut beim Wilhelm-Christ-Schwimmen

Voraussichtlich ein letztes Mal hat in diesem Jahr das Wilhelm-Christ-Gedächtnisschwimmen im alten Nördlinger Hallenbad an der Gerhart-Hauptmann-Straße stattgefunden. 2026 wird dieser Wettkampf im neuen Hallenbad hoffentlich eine neue Heimat finden. Auch heuer war der Zuspruch im Vorfeld so groß, dass der 1. Schwimmverein Nördlingen, der als Veranstalter fungiert, fünf Vereinen absagen musste, denn mit 876 Meldungen war bereits ein neuer Rekord bei den Teilnehmern zu verzeichnen.

Neben dem ausrichtenden Verein hatten sieben Clubs aus München, Augsburg, Donauwörth, Neu-Ulm, Neuburg und Memmingen insgesamt über 200 Schwimmerinnen und Schwimmer gemeldet. Für den 1. SVN sprangen mehr als 50 Wassersportler ins Becken, verbesserten ihre persönlichen Bestzeiten und sammelten dabei eifrig Medaillen sowie Urkunden. So sicherte sich Marlena Wagner (Jahrgang 2009) gleich fünf Goldmedaillen: über 200 Meter Freistil, 100 Meter Schmetterling, 200 Meter Lagen, 100 Meter Brust und 100 Meter Freistil. Ihre Ausbeute komplettierte sie mit einem zweiten Platz über 100 Meter Rücken. Einen ähnlichen Medaillenspiegel wies Maximilian Strauß (Jg. 2010) aus: fünf erste Plätze über 100 Meter Schmetterling, 200 Meter Lagen, 100 Meter Rücken, 100 Meter Brust sowie 100 Meter Freistil. Über 200 Meter Freistil gab es für ihn eine Silbermedaille.

Goldregen für Nördlinger Schwimmer beim Wilhelm-Christ-Gedächtnisschwimmen

Viermal Gold ging an Moritz Weng (Jg. 2012) über 200 Meter Freistil, 200 Meter Lagen, 50 und 100 Meter Rücken. Bronze gab es noch über 100 Meter Freistil. Pia Schweier (Jg. 2011) belegte dreimal den ersten Platz: über 50 Meter Schmetterling, 200 Meter Lagen und 50 Meter Brust. Zwei Silbermedaillen holte sie über 100 Meter Schmetterling und 100 Meter Brust, Bronze gab es noch über 100 Meter Freistil. Alexia Maria Dobrea (Jg. 2010) sammelte drei Goldmedaillen über 200 Meter Lagen, 100 Meter Rücken sowie 100 Meter Freistil. Einen zweiten Platz belegte sie über 100 Meter Brust.

Auch Daniel Zuber (Jg. 2011) sicherte sich dreimal den obersten Podestplatz: über 100 Meter Rücken, 100 Meter Brust und 100 Meter Freistil. Um eine Goldmedaille erweiterte Joel Westphal (Jg. 2010) seine Sammlung mit seinem Sieg über 200 Meter Freistil. Lena Kerscher (Jg. 2013) gewann über 50 Meter Schmetterling, Paul Dreger (Jg. 2016) über 50 Meter Brust. Für Amelie Ebert (Jg. 2013) gab es eine Silbermedaille über 50 Meter Schmetterling. Ebenfalls auf den zweiten Podestplatz durfte Anni Saam (Jg. 2016) über 50 Meter Brust klettern. Über 100 Meter Brust holte sie noch eine Bronzemedaille.

Nachwuchs des 1. SV Nördlingen heimst bei Heimwettkampf zahlreiche Medaillen ein

Eine Silbermedaille erkämpfte sich Paulina Böckh (Jg. 2014) über 50 Meter Schmetterling. Einen zweiten Rang belegte auch Eric Volk (Jg. 2015) über 50 Meter Freistil. Für Ferdinand Thum (Jg. 2013) gab es über 50 Meter Rücken einen zweiten Platz sowie einen dritten über 100 Meter Rücken. Ein Mal Silber ging an Franziska Weichenmeier (Jg. 2011) über 50 Meter Brust; zudem belegte sie Rang drei über 200 Meter Freistil und 100 Meter Brust. Eine Silberplatzierung nahm Leopold Eder (Jg. 2012) über 50 Meter Freistil ein; zwei bronzefarbene Medaillen kamen über 50 Meter Rücken sowie 100 Meter Lagen noch dazu. Sein Jahrgangskollege Theodor Böckh holte sich eine Silbermedaille über 100 Meter Schmetterling sowie zwei Bronzeplatzierungen über 200 Meter Lagen und 100 Meter Brust.

Einmal Silber ging auch an Zoe Marie Fickel (Jg. 2016) über 50 Meter Rücken. Zweimal erklomm Ricarda Wagner (Jg. 2014) den dritten Podestplatz: über 50 Meter Brust und über 50 Meter Freistil. Eine Bronzemedaille holte sich Ferdinand Meyr (Jg. 2015) über 100 Meter Lagen. Ebenfalls einen dritten Platz belegte Jakob Brenner (Jg. 2014) über 50 Meter Freistil, außerdem sein Jahrgangskollege Jona Schweier über 200 Meter Freistil. Im selben Jahrgang gab es auch eine Bronzemedaille für Maxime Westphal über 50 Meter Brust. Katharina Wiesner (Jg. 2012) platzierte sich über 100 Meter Rücken auf dem dritten Rang. Bronze gab es auch für Valentin Meyr (Jg. 2017) über 50 Meter Brust. Ebenso ging ein dritter Platz an Raphael Oberhauser (J. 2015) über 50 Meter Freistil. Auch Tyra Weng (Jg. 2013) sicherte sich eine Bronzemedaille über 50 Meter Schmetterling.

Weitere Nördlinger Starter waren Roman Berengardt, Moritz Christ, Constantin Herzog, Mathilda Kätker, Felix Kirchner, Maria Krischdat, Quirin Krischdat, Lilli Kröpelin, Anton Leister, Jonathan Löfflad, Sophia Macho, Magdalena Panni, Leonard Regele, Sophia Schaffer, Samuel Schimetzek, Lena Sitta, Leopold Steinheber, Erwin-Joan Ungureanu, Liselotte Wedel, Luis Wolf. Gerade für die Jüngsten unter ihnen war das das erste Mal, dass sie Wettkampfluft schnuppern durften. Neben den Medaillen gab es zudem etliche Glücksläufe, in denen der jeweilige Sieger des Laufes einen kleinen Sachpreis erhielt. (AZ)