Diakoneo-Sportteam holt zehn Medaillen in Oberhof

Athletinnen und Athleten aus Polsingen, Oettingen und Gunzenhausen überzeugen im Schnee bei den Special Olympics in Thüringen.

Bei den Nationalen Spielen von Special Olympics in Thüringen hat auch das Sportteam Polsingen-Oettingen-Gunzenhausen (Poggen) von Diakoneo teilgenommen. Sechs Männer traten in den Disziplinen Skilanglauf klassisch und Schneeschuhlaufen an, um sich mit den besten Sportlern aus ganz Deutschland zu messen.

Die Wettbewerbe fanden in der Rennsteig-Arena bei Oberhof statt. Kati Wilhelm, mehrfache Olympiasiegerin im Biathlon, ließ es sich nicht nehmen, auf ihrer Hausbahn die Athletinnen und Athleten anzufeuern. Die Bedingungen im Schneeschuhlaufen waren exzellent und Rene Berthold zeigt seine Ausnahmeklasse als zweitschnellster Mann Deutschlands über 200 Meter. Über 100 Meter sicherte er sich dann aber in der Leistungsgruppe 2 souverän die Goldmedaille und macht sich somit große Hoffnungen, nächstes Jahr für Deutschland an den Weltspielen in Turin teilnehmen zu dürfen.

Special-Olympics-Winterspiele: Diakoneo-Staffel holt Gold

Marcel Popow ging kranksheitsbedingt etwas geschwächt an den Start, ließ aber kein Rennen aus und holte zwei sechste Plätze. Cedric Krause kämpfte seit dem Abschlusstraining mit Oberschenkelproblemen, die er auch in den Vorläufen deutlich spürte und konnte dadurch sein volles Können nicht abrufen. Im Finale war dann wieder alles gut und er stürmte mit einer Spitzenzeit auf Platz eins ins Ziel. Er wurde aber disqualifiziert, da bei Special Olympics die "Maximum Effort-Regel" greift. Diese besagt, dass ein Athlet im Finale nur 15 Prozent schneller sein darf als im Vorlauf, er also immer seine maximale Leistungsfähigkeit abrufen muss, um faire Wettkämpfe für alle zu gewährleisten.

Nico Gruber war in Topform und zeigte sehr stabile Rennen. Er lief in seinem Tempo durch und gewann einmal Bronze und einmal Silber bei seinen ersten nationalen Spielen. Beim Skilanglauf im Klassik-Stil ging es aufgrund der schweren Loipe mit vielen Stürzen drunter und drüber. Frank Bielohlawek war im Besonderen davon betroffen und wurde zweimal wegen Zeitunterschreitung im Finale disqualifiziert. Johann Fitcov hatte dagegen das Glück auf seiner Seite und jubelte am Ende über Gold und Bronze.

Der krönende Abschluss war die 4x100-Meter-Schneeschuhstaffel am letzten Wettkampftag. Kurz nach dem Startschuss stürzte der Startläufer Cedric Krause. Aber er rappelte sich schnell wieder auf und übergab auf Platz zwei an Marcel Popow. Dieser zog an der führenden Staffel vorbei. Nico Gruber übernahm in Führung den Staffelstab und baute den Vorsprung weiter aus. Rene Berthold lief souverän auf Platz eins ins Ziel: Gold zum Abschluss für das Team Poggen mit ihren Trainern Steffen Meyer, Maria Bach und Lisa Heydecker. (AZ)