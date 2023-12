RSSC Nördlingen ist heiß auf Schnee und Eis

Der RSSC Nördlingen e.V. bereitet sich auf die Wintersaison vor. Das Lehrteam hat sich weitergebildet und hebt so die Qualität der Kurse weiter an.

Der Winter ist in den Bergen angekommen und das Lehrteam des RSSC Nördlingen freut sich auf eine Wintersaison mit vielen Höhepunkten und vor allem die Skikurse. Das Team konnte in den vergangenen Jahren durch den Nachwuchs aus der Vereinsjugend verstärkt werden. Dieser Nachwuchs befindet sich momentan in der Ausbildung zum Kinderskilehrer. Auch die „alten Hasen“ arbeiten aktuell an der Qualität der Skikurse.

Im vergangenen Jahr konnte ein Lehrteammitglied den Lehrgang DSV-Instructor, Trainer B Breitensport erfolgreich abschließen und auch die Abteilung Schneeschuhgehen hat mittlerweile zwei zertifizierte Schneeschuh-Präventions-Trainer, wovon einer ebenfalls erst kürzlich erfolgreich den Lehrgang zum Trainer B abgeschlossen hat. Die vorherigen Teilnehmer des Lehrgangs DSV-Grundstufe Ski, Trainer C nehmen dieses Jahr auch den Trainer B in Angriff. Die Abteilung Snowboard verfügt ebenfalls über einen lizenzierten Trainer C und ein Mitglied befindet sich in der Ausbildung zum Trainer C. Somit ist die Qualität in den Skikursen des RSSC weiterhin gewährleistet und wird wohl auch in Zukunft immer besser.

Lehrteam des RSSC Nördlingen tauscht sich am Pitztaler Gletscher aus

Zudem war das Lehrteam bereits Anfang Dezember auf dem Pitztaler Gletscher, um sich gemeinsam auf die Kurse einzustimmen und auch die neuesten Erkenntnisse in Skitheorie und Methodik miteinander zu teilen. Bei Eiseskälte war es am ersten Tag aufgrund von Sturm und Schneefall nur möglich, Themen aus dem Einsteiger- und Fortgeschrittenenbereich zu behandeln. Jedoch versöhnte der zweite Tag mit strahlendem Sonnenschein, sodass auch der Könner- und Expertenbereich abgedeckt werden konnte.

Die Kurssaison beginnt mit dem Kursblock 1 zwischen Weihnachten und Silvester (27. bis 29. Dezember) mit den Skikursen für alle Alters- und Könnensstufen im Skigebiet Berwang. Die Anreise erfolgt mit modernen Reisebussen oder in Eigenregie. Beides kann separat gebucht werden. Am 29. Dezember besteht zudem die Möglichkeit, eine geführte Schneeschuhtour zu gehen. Kursblock 2 findet traditionsgemäß an drei Samstagen im Januar (13.,20. und 27.) statt, ebenfalls mit Schneeschuhtour am 13. Januar.

Schneefieber auf dem Nördlinger Marktplatz ist am 3. Februar

Zum Abschluss der Kurssaison findet am 3. Februar wieder das „Schneefieber“ auf dem Nördlinger Marktplatz statt. Der RSSC organisiert eine Apres-Ski-Party in der guten Stube Nördlingens, die in den vergangenen Jahren zum Besuchermagneten für Mitglieder, Kursteilnehmer und alle, die dem RSSC und dem Skisport an sich nahestehen, entwickelt hat.

Außerdem liegt die Jugend dem RSSC besonders am Herzen. Deswegen findet am 9. März eine Jugendfahrt für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren statt. Ziel wird je nach Schneelage ein Skigebiet im Allgäu sein. Für die Jugendlichen besteht die Möglichkeit, frei oder zusammen mit Mitgliedern des Lehrteams die Freuden des Skifahrens und Snowboardens zu genießen. Für diejenigen, die auch einmal unter der Woche auf freien Pisten fahren wollen, wird am 27. Februar eine Unter-der-Woche-Fahrt angeboten. Hier wird das Ziel ein Skigebiet in der Tiroler Zugspitzarena sein. Weitere Fahrten sind momentan in der Planung und werden über Social Media und die Homepage des Vereins www.rssc-noerdlingen.de veröffentlicht.

Anmeldungen für Kurse sind online möglich

Auf dieser Homepage sind auch weitere Informationen zu den Veranstaltungen des Vereins und auch das Buchungsportal enthalten, auf welchem alle Kurse und Ausfahrten gebucht werden können. Das Team steht auch persönlich oder telefonisch für Nachfragen zur Verfügung. Die Bürozeiten sind immer donnerstags von 20 bis 22 Uhr. In dieser Zeit ist auch das Clubheim (An der Baldinger Mauer 31) in Nördlingen für alle Interessierten geöffnet. (AZ)