Stefan Clausner fährt bei der Autocross-Meisterschaft voran

Nach sechs Rennen hat der Fahrer vom ACCR Ziswingen weiter Chancen auf die Deutsche Meisterschaft.

Bereits sechs von neun Rennen und somit zwei Drittel der Deutschen Autocross-Meisterschaft 2022 sind vorbei. Vorne mit dabei in der Serientourenwagenklasse ist Stefan Clausner vom ACCR Ziswingen.

Das erste Rennen in Dauban Anfang Mai begann sehr gut für Clausner. Er konnte alle drei Wertungsläufe für sich entscheiden. Leider konnte er diese Position nicht im Finale halten. Nach einem Rennunfall in der ersten Kurve musste er seinen Toyota mit technischem Defekt abstellen.

Beim zweiten Rennen auf der Europameisterschafts-Strecke in Seelow konnte er nach zwei zweiten Plätzen und einem ersten Platz in den Vorläufen mit einer sehr guten Position ins Finale starten. Diese Chance nutzte er auch und holte sich den Finalsieg.

Clausner holt im dritten Rennen nur Platz vier

Leider konnte er beim dritten Rennen in Höchstädt im Fichtelgebirge seine gute Form der ersten beiden Rennen nicht beibehalten. Nach einem sehr guten Zeittraining konnte er im ersten Wertungslauf nur Platz acht einfahren. Im zweiten Lauf konnte er auf Platz vier vorfahren und im dritten Vorlauf noch einen weiteren Platz gut machen. Im Finale lief es nicht besonders gut und Clausner beendete das Rennen auf Rang vier.

Das vierte Rennwochenende im hessischen Schlüchtern begann sehr gut. Nach dem Sieg im ersten Wertungslauf fuhr der Lierheimer im zweiten Lauf auf Rang zwei. Im dritten Lauf musste er leider das Rennen mit einem Getriebeschaden abbrechen und konnte auch im Finale nicht an den Start gehen.

Clausner vom ACCR Ziswingen mit Chancen auf die Meisterschaft

In Oschersleben beim fünften Rennen gab Clausner dann richtig Gas. Alle drei Vorläufe konnte er mit Platz eins beenden und somit mit bester Ausgangsposition ins Finale starten. Hier jagte er den Toyota noch einmal richtig über die Rennstrecke und holte sich auch den ersten Rang. So gut wie es beim fünften Rennen lief, ging es beim sechsten Rennen in Sachsenberg weiter. Wieder entschied er alle drei Vorläufe für sich und konnte auf Rang eins ins Finale einziehen. Auch beim Finallauf fuhr Clausner als erster über die Ziellinie.

Nach diesen sechs Rennen steht Clausner bei der Wertung der Serientourenwagen auf Platz eins und auch bei der Gesamtwertung der Tourenwagen hat er eine sehr gute Position. Mit nur acht Punkten Rückstand auf den Meisterschaftsführenden hat er auf dem momentanen dritten Rang noch sehr gute Chancen bei der Deutschen Meisterschaft.

An diesem Wochenende hätte das siebte Rennen in Ortrand stattfinden sollen, das aber aufgrund der Waldbrandgefahr auf das Wochenende vom 3./4. September verschoben wurde. (AZ)