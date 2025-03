Wallersteiner Bogenschützen beweisen ihre Treffsicherheit

Auf der Olympiaschießanlage in Garching/Hochbrück hat der Bayerischer Sportschützenbund die Bayerische Meisterschaft Bogen World Archery (WA) Halle 2025 ausgerichtet. Am ersten Wettkampftag startete die Altersklasse der Recurve Herren Master mit insgesamt 31 Bogenschützen. Die Bogensportabteilung von Bavaria Wallerstein war mit den zwei Bognern Heinrich Söder und Markus Bauer vertreten. Die vertraten den Verein dort mehr als würdig.

Während Heinrich Söder sich in den vergangenen Jahren regelmäßig für die Bayerische Meisterschaft in der Halle sowie auch im Freien qualifiziert hatte, war es für Markus Bauer die erste Teilnahme an einer Bayerischen. Der Trainingsfleiß hat sich also bezahlt gemacht. Mit 534 Ringen landete Bauer im Mittelfeld auf Platz 16 und war mit dieser Platzierung mehr als zufrieden.

Söders Traum von der Deutschen Meisterschaft erfüllt sich nicht – vorerst

Heinrich Söder hat einen hervorragenden 13. Platz mit 543 Ringen belegt. Er hatte dadurch die Hoffnung, sich zur Deutschen Meisterschaft des DSB in Biberach an der Riss vom 7. bis 9. März zu qualifizieren, musste aber die Zulassungsringzahlen abwarten. Wie sich später herausstellen sollte, hat Söder mit nur einem fehlenden Ring die Qualifikation verpasst. Die anfängliche Enttäuschung wich sehr schnell der Zuversicht, das Limit dafür im kommenden Sportjahr zu übertreffen. Die Ergebnisse der Wallersteiner lassen erwartungsvoll auf die kommende Außensaison blicken. (AZ)