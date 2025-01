Dreimal Podest für Nördlingens Tischtennis-Talent Lennart Zuber

Top vorbereitet ist Nördlingens Tischtennis-Talent Lennart Zuber zu den Bayerischen Meisterschaften in Dillingen gereist. Der zwölfjährige Athlet vom TSV Nördlingen ging als Titelverteidiger in der Einzel- und Doppelkonkurrenz an den Start und zählte wieder zum engen Favoritenkreis. Nach einem Jahr voller sportlicher und gesundheitlicher Herausforderungen konnte Zuber an seine Leistungen anknüpfen und sich am Ende drei Podestplätze sichern, darunter einen Titelgewinn, der ihm besonders viel bedeutet.

Zuber startete souverän in die U13-Einzelkonkurrenz. Nach einer makellosen Vorrunde ließ er auch im Achtelfinale gegen Felix Hampp (TSV Scherneck), dessen Vater Peter Hampp aus Nördlingen stammt, und im Viertelfinale gegen seinen Freund Emil Gebhardt (TSV Dachau) nichts anbrennen – beide Spiele gewann er mit 3:0 und 3:1. Im Halbfinale traf er auf den stark aufspielenden Linkshänder Simon Steininger (MTV Pfaffenhofen), der mit präzisen Platzierungen glänzte. Nachdem Zuber Steininger im Mai noch deutlich geschlagen hatte, musste er sich diesmal geschlagen geben und verpasste das Finale. Stattdessen unterstützte er seinen Freund Felix Heidemann (TV Hilpoltstein), der im Endspiel Steininger besiegte und sich den Titel sicherte.

Tischtennis: Zuber und Dillingerin Esila Tasdelen sichern sich Mixed-Titel

Zusammen mit Heidemann trat Zuber topgesetzt in der Doppelkonkurrenz an. Die beiden bayerischen Kader-Spieler dominierten ihre Gegner im Achtel-, Viertel- und Halbfinale jeweils glatt mit 3:0. Im Finale trafen sie auf Simon Steininger und Didi He (MTV Ingolstadt). Das Endspiel zeigte, dass Doppelwettbewerbe ihre eigenen Gesetze haben: Zuber und Heidemann fanden kein Mittel gegen die perfekt abgestimmten Gegner und mussten sich geschlagen geben. Der zweite Platz und der Titel als Bayerische Vize-Meister waren dennoch ein großartiger Erfolg.

Gleich zwei Athlethen des TSV Nördlingen auf dem Podest: Lennart Zuber (links) wurde mit Felix Heidemann Bayerische Vize-Meister. Daniel Schwebel (rechts hinten) erkämpfte sich mit dem FCB-Spieler Louis Schulze die Bronzemedaille. Foto: Christina Zuber

In der Mixed-Konkurrenz trat Zuber mit Esila Tasdelen (TV Dillingen) an. Die beiden Nordschwaben harmonierten hervorragend und kämpften sich bis ins Finale vor. Dort warteten die Favoriten, die amtierende bayerische Meisterin Annabell Funke (FC Bayern München) und Simon Steininger. Nach einer Satzführung (1:0) gerieten Zuber und Tasdelen in Rückstand (1:2). Dank der motivierenden Ansprache von Trainer Timm Metzler bewahrten sie die Nerven und erzwangen den Entscheidungssatz. Im fünften Satz lag der Vorteil beim Stand von 7:9 bei den Gegnern, die Aufschlag hatten. Zuber und Tasdelen konnten jedoch zum 9:9 ausgleichen. Dann sorgte Zuber mit zwei Schnitt-Aufschlägen und klugen Top-Spins, die Steininger über die Tischkante ins Aus blockte, für die entscheidenden zwei Punkte – und damit für den Titel. „Der Mixed-Titel ist etwas ganz Besonderes für mich“, resümierte Zuber stolz. Damit fügt er seiner Titel-Sammlung einen weiteren Erfolg hinzu und blickt am Ende seiner U13-Zeit zufrieden auf die zwei Jahre in dieser Altersklasse.

Daniel Schwebel sorgt für Überraschung bei Bayerischer Jugend-Tischtennismeisterschaft

Auch Vereinskollege Daniel Schwebel zeigte beeindruckende Leistungen. Der TSV-Spieler rückte kurzfristig ins Hauptfeld nach und erreichte nach einer starken Vorrunde das Achtelfinale, wo er gegen Didi He ausschied. Für Schwebel, wie Zuber Jahrgang 2012, war das Erreichen der besten 16 Spieler Bayerns ein herausragender Erfolg. Im Doppel spielte er mit Louis Schulze (FC Bayern München) und schaffte es bis ins Halbfinale. Das Coaching von Dr. Gaby Kirschner, einer ehemaligen Bundesligaspielerin und der Leiterin der Tischtennis-Jugendakademie beim FC Bayern München, war für Schwebel ein besonderer Höhepunkt. Auch im Mixed-Wettbewerb erreichte er mit Partnerin Yilka Hajdari (SV Helfendorf) das Achtelfinale und platzierte sich unter den besten 16 Teams.

Für Lennart Zuber und Daniel Schwebel markiert diese Meisterschaft den Übergang in die U15-Altersklasse. Beide Spieler haben sich ehrgeizige Ziele gesteckt und wollen weiterhin mit starken Leistungen bei den Jugendturnieren in Bezirk und Verband spielen, sowie in den Jugend- und Herrenmannschaften des TSV Nördlingen überzeugen. (AZ)