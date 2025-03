Sie wurde Sportlerin des Jahres: Das sind Marie Strauß' nächste Ziele

Anlauf nehmen, rückwärts abspringen, halbe Drehung vorwärts, Doppelsalto. Beim Training darf Marie Strauß in der Schnitzelgrube landen, einem Becken, randvoll gefüllt mit Schaumstoffblöcken. So wird sichergestellt, dass ihr Körper nicht überbelastet wird. Denn im Training in der Turnerhalle in Nördlingen wiederholt Marie Strauß die Übungen viel öfter als beim Wettkampf. So oft, bis sie in den Automatismus übergehen. Für ein Gespräch hat die 16-Jährige, die von den Leserinnen und Lesern der Rieser Nachrichten zur Sportlerin des Jahres 2024 gewählt wurde, dennoch Zeit: Also raus aus der Schnitzelgrube und kurz auf den blauen Matten Platz genommen, die den Duft nach Schulsportstunde verströmen.

