Konzern könnte Klinik im Ostalbkreis übernehmen

Der Heidelberger SRH-Konzern hat Interesse signalisiert, die Ellwanger St. Anna-Virngrund-Klinik übernehmen. Nach Mitteilung des Ellwanger Oberbürgermeisters Michael Dambacher liege jedenfalls ein, wie er es ausdrückt, brutal gutes Angebot vor. Und dieses stehe nicht im Widerspruch zu den Beschlüssen des Kreistags, betonen er und Bürgermeister Volker Grab, bekanntlich Fraktionsvorsitzender der Grünen im Kreisparlament. Warum sich Landrat Dr. Joachim Bläse zurückhaltender zeigt.

SRH hat bereits in den 1990er-Jahren das seinerzeitige Kreiskrankenhaus in Neresheim, das der Ostalbkreis geschlossen hatte, gekauft, betreibt es als Rehabilitationsklinik weiter, zu deren Einzugsgebiet auch das Ries gehört, und ist inzwischen einer der größten Arbeitgeber der Stadt. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen heißt es bei SRH, sei es gelungen, genügend qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen.

Ostalb-Kliniken befinden sich in einem Transformationsprozess

Der Landrat unterstreicht, die Kliniken Ostalb befänden sich in einem Transformationsprozess, um angesichts der existenziellen Herausforderungen die Gesundheitsversorgung der Menschen im gesamten Ostalbkreis in hoher Qualität zu sichern, gleichzeitig wirtschaftlich tragfähig aufzustellen und auch in Zukunft in öffentlicher Trägerschaft zu halten. Dafür habe der Kreistag im September 2024 mit klarer Mehrheit das Zukunftskonzept 2035 beschlossen. Fester Bestandteil des Konzepts sei die Umwandlung des Klinikstandorts in Ellwangen zu einem sektorenübergreifenden Versorger.

Beim Landkreis sei nun eine unverbindliche Interessenbekundung der SRH Gesundheit GmbH hinsichtlich einer grundsätzlichen Mehrheitsbeteiligung an der St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen eingegangen. Sie biete eine Beteiligung beziehungsweise Übernahme der St. Anna-Virngrund-Klinik über eine Mindestbeteiligung von 51 Prozent an. Der Landrat: „Wichtig ist, es handelt sich nicht um kein konkretes Angebot, sondern zunächst um eine unverbindliche Interessenbekundung, die bei der Stadt Ellwangen einging.“

Landrat Bläse will weitere Interessensbekundung abwarten

Bläse fährt fort: „Eine fundierte Bewertung kann erst erfolgen, wenn die Interessenbekundung in hinreichend detaillierter Form vorliegt und in ein konkretes Angebot überführt wurde. Dabei gilt es insbesondere, mögliche Auswirkungen auf das beschlossene Zukunftskonzept und die Mitarbeitenden intensiv zu prüfen. Eine Abweichung vom bestehenden Beschluss hätte weitreichende Folgen, die sich sowohl auf die regionale Patientenversorgung als auch auf den Neubau des Regionalversorgers in Essingen auswirken könnten.“ Der Landkreis und die Kliniken wollen bald mit SRH sprechen.

Die Rückstufung auf einen sektorübergreifenden Versorger ohne klassische 24/7-Krankenhausnotfallversorgung mit OP, Intensivstation und Notaufnahme würde für viele Bürgerinnen und Bürger im Ellwanger Raum eine erhebliche Verschlechterung der Erreichbarkeit und Versorgungsqualität bedeuten, befürchtete man im Gemeinderat der Großen Kreisstadt. Deshalb hatte man die Verwaltung vor den Sommerferien beauftragt, nach einem möglichen privaten Träger zu suchen. Genannt wurde in diesem Zusammenhang ausdrücklich auch der SRH-Konzern. Es sollte jedenfalls ein Träger sein, der bereit ist, die Klinik unter Einbeziehung eines erweiterten Konzeptes zu betreiben hatte es in einem fraktionsübergreifenden Antrag geheißen.

SRH Holding ist Gesundheitskonzern, der zehn Akutkrankenhäuser betreibt

In dem Heidelberger Konzern könnte die Stadt einen Interessenten gefunden haben, der diesen Vorstellungen zu folgen bereit wäre. Das Unternehmen will dabei laut einem Bericht der Aalener Nachrichten folgende Schwerpunkte setzen: Es soll eine Grund- und Regelversorgung mit internistischer und chirurgischer Ausrichtung geben, ergänzt um eine Notfallversorgung, außerdem eine neurologische Rehabilitation, die sich eng mit dem Fachkrankenhaus Neresheim verzahnen könnte, eine Kinder- und Jugendpsychiatrie, gestützt auf vorhandene Strukturen im Konzern und ein ambulantes und hybrides Operieren in Zusammenarbeit mit niedergelassenen Ärzten, inklusive der Weiterführung eines OP-Zentrums. Überdies sei an den Aufbau von medizinischen Versorgungszentren (MVZ) zur Stärkung der ambulanten Versorgung gedacht.