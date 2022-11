Schicken Sie uns Ihr schönstes Foto von den Laternenumzügen im Ries

Am 11. November bringen die Kinder mit ihren Laternen Licht in den düsteren November. Passend zum Martinstag suchen wir das schönste Laternen-Foto von Rieser Kindern.

Sankt Martin steht vor der Tür, und am 11. November ziehen auch im Ries Kinder mit ihren selbst gebastelten Laternen durch die Straßen und singen Lieder. Nicht nur die Kinder fiebern den Umzügen entgegen, sondern auch für Erwachsene stellen sie etwas Besonderes dar. Immerhin wird mit den Laternen Licht in den düsteren November gebracht.

Laternenbilder aus dem Ries gesucht

Natürlich wird bei solch einem Ereignis fleißig fotografiert. Wir suchen deshalb das schönste Laternenfoto mit Kindern aus dem Ries. Leserinnen und Leser können über die Fotos ab kommenden Montag online abstimmen. Wer gewinnt, darf sich über einen Gutschein des Nördlinger Geschäfts Spielwaren Möhnle im Wert von 50 Euro freuen.

Schicken Sie uns Ihr Bild bis Montag, 14. November, 12 Uhr, an redaktion@rieser-nachrichten.de und sagen Sie uns bitte auch, wer und was auf dem Foto zu sehen ist (Name, Alter, Wohnort). Ebenfalls benötigen wir Vor- und Nachname des Fotografen und eine Telefonnummer, unter der Sie nächste Woche zu erreichen sind.

