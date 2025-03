„Kinder, lasst die Schule sein“: Das ist neu beim Stabenfest 2025

Es gibt einen Tag im Jahr, an dem sehr viele Nördlinger gleich in der Früh versuchen, einen Blick auf den Daniel zu erhaschen. Denn nur, wenn dort oben am Turm die Fahnen zu sehen sind, findet der Stabenumzug statt. Nur noch rund sieben Wochen dauert es bis zum Stabenmontag. Und in diesem Jahr gibt es auf der Kaiserwiese ein ganz besonderes Fahrgeschäft, verrät Daniel Wizinger, Tourismus- und Veranstaltungschef bei der Stadt Nördlingen.

Diese Bands spielen 2025 beim Stabenfest in Nördlingen

Das Stabenfest beginnt in diesem Jahr am Freitag, 9. Mai, auf der Kaiserwiese. Los geht es um 14 Uhr mit dem Fest- und Biergartenbetrieb. Bereits zum vierten Mal starte das Stabenfest jetzt schon am Freitag, sagt Wizinger, geplant sei im Festzelt von Sony-Boy Papert ein Partyabend. Gebucht sind die „Vollxrocker“, die unter anderem dem Publikum auf dem Gillamoos oder auf der Cannstatter Wasen schon eingeheizt haben. Geöffnet sei beim Stabenfest auch der Sixengarten des Brauhauses Wallerstein, informiert Wizinger. Wie viel die Maß Bier in diesem Jahr kosten wird, sei noch nicht entschieden. Der Stadtrat werde den entsprechenden Beschluss am kommenden Montag treffen, so der Veranstaltungschef.

Am Samstag gibt es für alle Familien einen besonderen Rabatt: Zwischen 14 und 15 Uhr koste jede Fahrt mit einer der Attraktionen auf der Kaiserwiese nur einen Euro, informiert Wizinger. Zum ersten Mal werde heuer ein Kinder-Riesenrad beim Stabenfest aufgebaut. Das sei mit rund 17 Meter Höhe die kleinere Ausgabe des Riesenrades, das alle zwei Jahre auf die Mess‘ komme: „Wir wollen mal ausprobieren, wie das bei den Besuchern ankommt.“ Spaß haben können Groß und Klein auch mit dem sogenannten Scheibenwischer oder dem Kettenkarussell – im Fachjargon übrigens Kettenflieger genannt. Der Autoscooter wird wie jedes Jahr geöffnet sein, die Kinderkarusselle selbstverständlich auch. Darüber hinaus gibt es Schießbuden, Entenangeln, Süßwaren, Eis und vieles mehr.

Maibaumwettbewerb beim Stabenfest: So können Sie mitmachen

Am Samstagabend gehört das Festzelt Papert wieder den Maibaumfreunden: Die Rieser Nachrichten veranstalten dieses Jahr zum 50. Mal ihren Maibaumwettbewerb in Zusammenarbeit mit dem Fürst Wallerstein Brauhaus. Neu ist in diesem Jahr, dass es zwei Profiklassen gibt – inklusive Auf- und Abstiegsmöglichkeiten, Anmeldeschluss ist der 16. April. Dazu kommt der Onlinewettbewerb. Anmelden kann man sich bei RN-Betriebsleiter Heiko Spielvogel, am besten per E-Mail an heiko.spielvogel@rieser-nachrichten.de. Mehr Informationen gibt es unter www.maibaumwettbewerb.de. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer können ab 19 Uhr mit der Band „Störzelbacher“ feiern, die Gewinner bekommen im Laufe des Abends ihre Preise überreicht. Der Sonntag beginnt im Festzelt um 11 Uhr mit der Kapelle „Blasmusik Illenschwang“, die bis 16.30 Uhr spielt. Etwa um 17.30 Uhr übernehmen „Alexandra Schmied und Team Alpin“.

Der Umzug am Montag ist der Höhepunkt des Nördlinger Stabenfestes

Wichtigster Tag des Stabenfests ist ohne Frage der Montag – mit dem bangen Blick in Richtung Daniel. Wizinger erklärt, dass der Baubetriebshof schon um 4.30 Uhr auf der Kaiserwiese mit dem Aufbau der Kinderspiele beginne. Um 5.30 Uhr bespreche er sich dann mit den Mitarbeitern dort, checke die verfügbaren Wetterapps. Schließlich soll der Umzug nur stattfinden, wenn es zu diesem Zeitpunkt nicht in Strömen gießt. Um 6 Uhr telefoniere er mit Oberbürgermeister David Wittner, sagt Wizinger, dem Rathauschef falle die endgültige Entscheidung zu. „Zu diesem Zeitpunkt sind schon zwei Mitarbeiter des Baubetriebshofes auf dem Daniel.“ Und wenn für den Stabenmontag 2025 genauso tolles Wetter vorhergesagt wird, wie im vergangenen Jahr, dann zeigen die wehenden Fahnen an: „Kinder, lasst die Schule sein, Stabenfest ist heut!“

Im Festzelt Paper spielt am Montag die Trachtenkapelle Marktoffingen zum Frühschoppen ab 10.30 Uhr, und zum Endspurt kommt am Abend ab 19 Uhr die Band „Bayernmafia“.