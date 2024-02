Papert wieder Festwirt beim Stabenfest in Nördlingen

Auf die Ausschreibung hatte sich keine andere Firma beworben. Ein Festwirt sei auf einem Volksfest nicht mehr selbstverständlich, sagt Daniel Wizinger.

Das Familienunternehmen Papert ist wieder Festwirt beim diesjährigen Stabenfest in Nördlingen. Das Unternehmen Festzelte Sony Boy Papert GmbH war das einzige gewesen, dass sich auf die entsprechende Ausschreibung beworben hatte. Das teilte Daniel Wizinger, bei der Stadt für Veranstaltungen und Tourismus zuständig, in der vergangenen Sitzung des Bauausschusses mit. Es sei nicht mehr selbstverständlich, dass es bei einem Volksfest einen Festwirt gebe, betonte Wizinger.

Das Stabenfest beginnt laut der Homepage der Stadt Nördlingen in diesem Jahr am Freitag, 10. Mai, und endet mit dem Stabenmontag am 13. Mai. Im Ausschuss ging es zudem um den Termin für 2025. Dann wird der Stabenmontag der 12. Mai sein. (tiba)

