Stabenfest Nördlingen 2024: Infos zu Programm, Öffnungszeiten und Umzug

Im Mai findet auch 2024 wieder das traditionelle Nördlinger Stabenfest statt. Wir haben alle Infos rund um Programm, Umzug, Termin, Tickets und Öffnungszeiten.

Seit mehr als sechs Jahrhunderten pflegt die Große Kreisstadt Nördlingen eine besondere Tradition, die inzwischen nicht nur Einheimische, sondern auch Besucher von außerhalb der Region zum Vorbeikommen begeistert. Das Stabenfest zählt damit zu den ältesten Kinderfesten Deutschlands und der traditionelle Stabenumzug findet in diesem Jahr am Montag, dem 13. Mai 2024, statt.

Während dieses Umzugs ziehen über 2000 Schulkinder aus den Grundschulen und weiterführenden Schulen Nördlingens bis zur 7. Jahrgangsstufe durch die Altstadt und stimmen viele traditionelle Lieder an. Neben dem festlichen Umzug bietet das Stabenfest noch weitere Programmpunkte wie die Prämierung des Maibaums und Live-Musik. Auch ein kleiner Vergnügungspark sowie ein Bierzelt und ein Biergarten bieten ebenfalls Gelegenheit zum geselligen Beisammensein.

Wenn Sie mehr über den Ablauf des Volksfestes, den Umzug, den Ticketkauf und die Öffnungszeiten erfahren möchten, dann sind Sie hier richtig. Wir haben alle wichtigen Infos rund um Programm und Termine hier im Artikel.

Termin für das Stabenfest in Nördlingen: Wann beginnt das Volksfest 2024?

In diesem Jahr findet das Stabenfest wieder am Anfang des Monats Mai statt. Genauer gesagt startet es am Freitag, dem 10. Mai und läuft bis zum 13. Mai 2024 am Montag.

Stabenfest 2024 in Nördlingen: Programm und Maibaumwettbewerb

Die Infos zum Programm stammen vom Veranstalter des Stabenfests. Genaue Informationen zum Maibaumwettbewerb gibt es online auf der entsprechenden Website. Hier kommt ein Überblick zu den wichtigsten Punkten im Rahmenprogramm 2024:

Freitag, 10. Mai 2024

Wann? Was? ab 14 Uhr Beginn Fest- & Biergartenbetrieb ab 19 Uhr Betrieb im Festzelt startet mit der Partyband "Members"

Samstag, 11. Mai 2024

Wann? Was? ab 19 Uhr Festbieranstich mit Oberbürgermeister Wittner Musik im Festzelt von der Band "Partyräuber" Traditionelle Maibaumprämierung

Sonntag, 12. Mai 2024

Wann? Was? ab 11 Uhr Musik im Festzelt von der Kapelle "Fidele Jagsttäler" ab 17.30 Uhr Musik im Festzelt von der Blaskapelle "Blaskapelle Thürnhofen"

Montag, 13. Mai 2024

Wann? Was? 9.30 Uhr Großer Stabenumzug ab 10.30 Uhr Frühschoppen mit der "Trachtenkapelle Marktoffingen e.V." ab 19 Uhr Musik im Festzelt von der Band "Bayernmafia"

Wie läuft der Umzug beim Stabenfest 2024 ab?

Die Geschichte des traditionellen Stabenfests reicht bis ins frühe 15. Jahrhundert zurück, wo erste Berichte von einem "Reitentag" und dem Brauch des "Gehens mit Ruten" auftauchen. Der Begriff "Staben" (Stecken) wurde erstmals 1690 urkundlich erwähnt. Im Laufe des 19. Jahrhunderts entwickelte sich dieses Volksfest zu einem festen Bestandteil des traditionellen Bürgerfests, inklusive des charakteristischen Umzugs der Schulkinder.

Der Umzug ist seit jeher das Herzstück des Stabenfests in Nördlingen. Dieses Jahr beginnt er am Montag, dem 13. Mai, um 9.30 Uhr. In festlicher Kleidung und mit Blumenschmuck ziehen die Schulkinder aus Nördlingen durch die Altstadt und singen dabei traditionelle Lieder. Der Weg für den Umzug ist der gleiche wie 2023. Er startet am Parkplatz der alten Turnhalle und führt durch das Reimlinger Tor in die Altstadt. Entlang des Weges - durch Hallgasse, Weinmarkt und Polizeigasse - erreicht der Zug schließlich den Marktplatz, wo die traditionelle Huldigung stattfindet und das Abschlusslied "Nun danket alle Gott" angestimmt wird. Anschließend führt der Weg durch die Fußgängerzone, über die Schrannenstraße, Bei den Kornschrannen, Löpsinger Straße, Hafenmarkt, Beim Klösterle und schließlich über die Baldinger Straße zur Kaiserwiese.

Der Umzug findet allerdings nur bei guter Witterung statt, was am Tag des Umzugs durch das Hissen von Fahnen am Kirchturm "Daniel" bekannt gegeben wird.

Tickets: Ist der Eintritt für das Stabenfest Nördlingen frei?

Tickets für die Auftritte der Live-Bands müssen dieses Jahr nicht erworben werden. Der Eintritt zu den Auftritten im Festzelt ist frei. Sofern sich hierzu neue Infos ergeben sollten, informieren wir darüber hier an dieser Stelle.

Die Öffnungszeiten beim Stabenfest in Nördlingen

Das Stabenfest dauert vom 10. Mai (Freitag) bis zum 13. Mai (Montag) 2024. Die Öffnungszeiten richten sich nach dem Programm für die jeweiligen vier Tage. Der Betrieb des Biergartens und Festzelts beginnt am Freitagmittag um 14 Uhr.