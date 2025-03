Stadtrat plant Lösung für Ganztagsbetreuung und stimmt neuem Feuerwehrfahrzeug zu

Ab dem Schuljahr 2026/27 haben Eltern einen gesetzlichen Anspruch auf eine Ganztagsbetreuung für ihre Grundschulkinder. Im ersten Schuljahr betrifft dies nur die ersten Klassen, ab 2029/30 gilt das für alle Grundschulkinder. In Oettingen steht man deshalb vor einem Platzproblem. Denn die Grund- und Mittelschule ist zu klein, Schülerinnen und Schüler müssen in Containern untergebracht werden.

Dies sei aber aus pädagogischer Sicht für den offenen Ganztag nicht sinnvoll, es brauche eine größere Lösung, sagte Bürgermeister Thomas Heydecker in der Stadtratssitzung. Man müsse sich außerhalb des Schulgeländes umschauen, habe mit der Königsstraße 4 und 6 auch schon externe Gebäude im Auge. Diese könne man anmieten oder kaufen. Nun wolle man aber vorher über eine Fachfirma, die eine Machbarkeitsstudie durchführt, klären, ob die Ansprüche dort erfüllt werden könnten, was etwa Anforderungen an Belichtung oder die Außenflächen angeht. Die Räte stimmten den Plänen zu, drei Büros für eine entsprechende Studie anzufragen.

Weiterhin hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstag den Weg für ein neues Fahrzeug für die Feuerwehr Oettingen freigemacht. Demnach soll ein Mehrzweckfahrzeug für insgesamt 161.469 Euro beschafft werden. Der Preis setzt sich wie folgt zusammen: Das Fahrgestell zum Angebotspreis von 64.010 Euro soll von der MAN Truck & Bus kommen. Der Auftrag für den Aufbau geht an die Firma Compoint GmbH & Co. KG zum Angebotspreis von 90.077 Euro. Für 7381 Euro wird sich die Firma Fischer um die Beladung kümmern.