Bald ist Stadtmauerfest in Nördlingen: Das planen die Vereine

Noch 191 Tage bis zum Stadtmauerfest. Vom 12. bis 14. September liegt wieder der Geruch von Lagerfeuer in der Luft. An den Stadttoren stehen Wachen, in der Altstadt campieren Landsknechte und Marketenderinnen, Feuerspucker und Gaukler zeigen ihr Können. Damit gefeiert werden kann wie im Mittelalter, ist einiges an Vorbereitungen und viel ehrenamtliches Engagement nötig. Die Vereine stehen bereits in den Startlöchern mit ihren Planungen, damit im September wieder einiges geboten werden kann.

