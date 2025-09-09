Stadtmauerfest: Aufräumarbeiten starten am Montag in aller Früh

Der Baubetriebshof der Stadt Nördlingen beginnt am Montag, 15. September, ab 4.30 Uhr mit den Abbau- und Reinigungsarbeiten nach dem Historischen Stadtmauerfest. Im Mittelpunkt stehen das Aufnehmen und Abfahren des ausgelegten Strohs sowie das Freimachen der Verkehrswege in der Altstadt.

Durch die frühen Einsatzzeiten kann es zu kurzzeitigen Lärmbelästigungen kommen. Die Stadt Nördlingen bittet insbesondere die Anwohnerinnen und Anwohner am Marktplatz sowie alle Altstadtbewohnerinnen und -bewohner um Verständnis, heißt es in einer Pressemitteilung. (AZ)