Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Stadtmauerfest in Nördlingen: Aufräumarbeiten starten früh morgens am Montag

Nördlingen

Stadtmauerfest: Aufräumarbeiten starten am Montag in aller Früh

Die Stadt Nördlingen bittet Anwohner in der Altstadt um Verständnis: Die Verkehrswege müssen wieder freigemacht werden.
    • |
    • |
    • |
    Nach dem Historischen Stadtmauerfest wird am Montag in aller Früh mit den Aufräumarbeiten begonnen.
    Nach dem Historischen Stadtmauerfest wird am Montag in aller Früh mit den Aufräumarbeiten begonnen. Foto: Cara Irina Wagner

    Der Baubetriebshof der Stadt Nördlingen beginnt am Montag, 15. September, ab 4.30 Uhr mit den Abbau- und Reinigungsarbeiten nach dem Historischen Stadtmauerfest. Im Mittelpunkt stehen das Aufnehmen und Abfahren des ausgelegten Strohs sowie das Freimachen der Verkehrswege in der Altstadt.

    Durch die frühen Einsatzzeiten kann es zu kurzzeitigen Lärmbelästigungen kommen. Die Stadt Nördlingen bittet insbesondere die Anwohnerinnen und Anwohner am Marktplatz sowie alle Altstadtbewohnerinnen und -bewohner um Verständnis, heißt es in einer Pressemitteilung. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden