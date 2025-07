Das ist das Programm für das Nördlinger Stadtmauerfest 2025

Bald ist es wieder so weit: Von 12. bis 14. September feiern die Nördlingerinnen und Nördlinger das Historische Stadtmauerfest. Das detaillierte Programm hat die Stadt nun veröffentlicht. Das ist alles geboten:

Stadtmauerfest in Nördlingen: Das Programm auf einen Blick

Traditionell wird das Fest am Freitag, 12. September, um 17 Uhr mit einer ökumenischen Vesper in St. Georg eröffnet. Zum Abschluss am Sonntagabend ab 20 Uhr findet der Zapfenstreich mit der Knaben- und Stadtkapelle statt. Ein „Gänsehautmoment“ sei das feierliche Ende des Stadtmauerfestes, sagte Oberbürgermeister David Wittner bei der offiziellen Vorstellung des Programms im Rathaus. Auch wenn dabei schon immer Wehmut mitschwinge, weil es dann wieder so lange dauere bis zum nächsten Fest. Doch zwischen Beginn und Schluss ist schließlich noch einiges geboten: Am Samstag um 14 Uhr schlängelt sich der Brauchtums- und Folkloreumzug durch die Stadt, am Sonntag um 13 Uhr nehmen dann mehr als 2000 Menschen am großen historischen Umzug teil.

Auch die Partnerstädte von Nördlingen werden das Fest besuchen, sagte OB Wittner. Es werden Delegationen aus Sachsen, Frankreich, Tschechien, Kanada und sogar Australien erwartet. Schirmherr ist heuer Landrat Stefan Rößle. Er sei „sehr, sehr gerührt und angetan“ gewesen, als ihn OB Wittner darum gebeten habe, die Schirmherrschaft zu übernehmen, schilderte Rößle bei der Programm-Vorstellung. Das Stadtmauerfest sei ein „Höhepunkt“ zum Ende seiner Amtszeit hin.

Wahrsager, eine Falken-Flugschau, Renaissance-Tänze, Bogenschießen, Puppentheater, Feuer-Shows, Konzerte, Kunsthandwerk, historische Brettspiele… . Das ganze Wochenende über ist beim Stadtmauerfest ständig etwas los, nicht nur am Marktplatz, sondern an vielen Plätzen und Straßen in der Altstadt. Die Organisatoren haben sich an „Altbewährtem entlanggehangelt“, so Johannes Hafner von der Tourist-Information bei der Programm-Vorstellung. Doch es gebe heuer auch neue Gruppen, teils aus dem Ausland, etwa aus Frankreich, Ungarn und Schottland. Natürlich sollen auch Speis und Trank nicht zu kurz kommen: An verschiedenen Orten in der Altstadt können die Besucherinnen und Besucher buntes Lagerleben bestaunen, dort gibt es auch gastronomische Angebote. Das genaue Programm und den Verlauf der Festzüge finden Interessierte in den Flyern, die ab kommenden Montag in der Tourist-Information ausliegen.

So viel kostet der Eintritt zum Stadtmauerfest in Nördlingen

Ein Einlassband für das ganze Wochenende des Stadtmauerfestes kostet 18 Euro, für Jugendliche bis 16 Jahren 9 Euro. Wer nur am Freitag kommen will, zahlt 9 Euro als Erwachsener und 4 Euro als Jugendlicher. Am Samstag und Sonntag kostet der Eintritt jeweils 10 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Jugendliche. Kinder bis zu 1,30 Meter und Menschen mit Behinderung ab GdB 50 Prozent mit Nachweis haben freien Eintritt.

Icon Vergrößern Die Organisatoren des Stadtmauerfestes haben das Programm offiziell vorgestellt. Der Flyer liegt ab kommenden Montag aus. Foto: Anna-Lena Schachtner Icon Schließen Schließen Die Organisatoren des Stadtmauerfestes haben das Programm offiziell vorgestellt. Der Flyer liegt ab kommenden Montag aus. Foto: Anna-Lena Schachtner

Wie wird für die Sicherheit beim Stadtmauerfest gesorgt?

Wichtig für die Anwohnerinnen und Anwohner: Anders als beim vergangenen Stadtmauerfest wird es heuer keine Sondergenehmigung mehr für Autos geben, die in die Altstadt fahren wollen, sagte OB Wittner. Nur für Pflegedienste werde es eine Ausnahme geben. Anwohnerinnen und Anwohner, die mobilitätseingeschränkt sind, können jedoch einen Shuttle-Service in Anspruch nehmen. Grund für die strenge Vorschrift ist laut Wittner die Sicherheit. Es sei einfach zu gefährlich, Autos während des Festes in die Stadt fahren zu lassen. Der Vorteil sei, dass das Festgelände durch die Stadtmauer ohnehin geschlossen ist. An den Toren wird es laut Tourismus-Chef Daniel Wizinger Einfahrtssperren geben.

Wann wird das übernächste Stadtmauerfest stattfinden?

Im Jahr 2027 gibt es in Nördlingen ein besonderes Jubiläum: Die Stadtmauer wird 700 Jahre alt. Oberbürgermeister David Wittner würde dies gerne zum Anlass nehmen, das Stadtmauerfest vorzuziehen und somit den üblichen Abstand zum vorherigen Fest von drei auf zwei Jahre zu verkürzen. Zudem gebe es die Idee, dass 2027 ein komplettes Festjahr werden soll. Ob das nächste Stadtmauerfest tatsächlich 2027 kommt, steht aber noch nicht fest.