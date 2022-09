Stadtmauerfest Nördlingen 2022: Programm, Termine, Eintritt - alle Infos

Alle drei Jahre ist es wieder Zeit für das Historische Stadtmauerfest in Nördlingen. Hier erfahren Sie alles rund um Programm, Termine, Eintritt und Anfahrt.

Alle drei Jahre ist es wieder Zeit für eine Reise in die Vergangenheit: Das Historische Stadtmauerfest in Nördlingen steht wieder vor den Toren! In diesem Artikel finden Sie alle Infos rund um das Stadtmauerfest - inklusive Termine, Eintritt und Programm.

Stadtmauerfest Nördlingen 2022: Termine

Wann verwandelt sich die ehemalige Freie Reichsstadt Nördlingen in eine Stadt im Mittelalter? Da der Rhythmus für Stadtmauerfest Nördlingen ein Drei-Jahres-Turnus ist und die letzte Veranstaltung 2019 stattfand, kommt das Historische Stadtmauerfest in Nördlingen 2022 zurück.

Die Festzeiten sind am Wochenende von Freitag, 9.September, bis Sonntag, 11. September, von Tag zu Tag unterschiedlich.

Freitag, 9. September

Am ersten Tag des Stadtmauerfestes beginnt die Festzeit um 18.00 Uhr.

Samstag, 10. September

Wesentlich früher startet das Historische Stadtmauerfest am Samstag in die Festzeit: Ab 11.00 Uhr sind die Tore für Besucher geöffnet.

Sonntag, 11. September

Wie auch schon am Vortag beginnt das Stadtmauerfest in Nördlingen um 11.00 Uhr.

Stadtmauerfest Nördlingen 2022: Das Programm im Überblick

Die Stadt Nördlingen wird für drei Tage zurückversetzt ins Mittelalter, daran orientiert sich dann auch das Programm. Viele Bürgerinnen und Bürger sind in mittelalterlichen Kostümen unterwegs, es kommen Musiker, Gaukler, Zauberer und Artisten, fahrendes Volk und weitere Künstlerinnen und Künstler, wie sie für diese Zeit typisch waren. Auch Essen und Trinken werden nach alten Rezepten zubereitet und serviert, es werden also alle Sinne ins Mittelalter mitgenommen. Wann Sie welche Veranstaltung auf dem Historischen Stadtmauerfest Nördlingen besuchen können, entnehmen Sie bitte dem Programmheft. Die folgenden allgemeinen Programmpunkte können Sie erwarten:

Festzüge

Lagerleben

Tänze

Handwerkerhof

Rieser Brauchtum

Nächte des Liedes und des Lichts

Eine kurze Auswahl an Highlights auf dem Stadtmauerfest Nördlingen 2022:

Freitag, 9. September

Feierliche Eröffnung des „Historischen Stadtmauerfestes 2022“ durch Oberbürgermeister David Wittner und zahlreiche historische Gruppen (18.00 Uhr)

Samstag, 10. September:

Großer Brauchtums- und Folkloreumzug durch die Altstadt (14.00 Uhr)

Tanz auf dem Marktplatz - Tänze zum Mittanzen (20.00 Uhr)

Sonntag, 11. September

Großer historischer Festumzug (13.00 Uhr)

Gebetsszene aus „Die arge Not von Nördlingen“ von Hans Fischer (20.00 Uhr)

Großer Zapfenstreich (im Anschluss an die Gebetsszene)

Stadtmauerfest Nördlingen 2022: Wie viel kostet der Eintritt?

Um das Historische Stadtmauerfest in Nördlingen besuchen zu dürfen, müssen Sie Eintritt bezahlen - den sogenannten Pflasterzoll. Dieser wird in Form eines Einlassbandes an den Toren der Nördlinger Altstadt von der Torwache verkauft. Alternativ sind die Einlassbänder bereits jetzt im Vorverkauf bei der Tourist-Information Nördlingen erhältlich (bis zum 9. September).

Freitag, 9. September

Öffnungszeiten Torwache: 16.00 Uhr bis 22.30 Uhr

Eintrittspreis Erwachsene: 8 Euro

Erwachsene: 8 Euro Eintrittspreis Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre: 3.50 Euro

Samstag, 10. September

Öffnungszeiten Torwache: 09.00 Uhr bis 22.00 Uhr

Eintrittspreis Erwachsene: 9 Euro

Eintrittspreis Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre: 4.50 Euro

Sonntag, 11. September

Öffnungszeiten Torwache: 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Eintrittspreis Erwachsene: 9 Euro

Erwachsene: 9 Euro Eintrittspreis Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre: 4.50 Euro

Für das gesamte Wochenende bezahlen Erwachsene 16 Euro, Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre bezahlen 7 Euro. Kinder bis zu einer Größe von 1,30 m und Menschen mit Behinderung ab GdB 50 Prozent mit Nachweis haben freien Eintritt. Der Kauf eines Tickets berechtigt am Samstag und Sonntag zum kostenlosen Eintritt im RiesKraterMuseum, Stadtmuseum und Stadtmauermuseum.

Stadtmauerfest Nördlingen 2022: Anfahrt und Parken

Mit dem Auto

Über die B2 und die B25 erreichen Sie Nördlingen aus Richtung Augsburg am schnellsten. Nördlingen ist ausgeschildert. Parkplätze befinden sich rund um die Altstadt. Wer mit dem Wohnmobil oder Camper zum Historischen Stadtmauerfest Nördlingen anreist, der sollte den Parkplätze 'Am Schlössle' oder den Festplatz 'Kaiserwiese' ansteuern. Erfahrungsgemäß sind die üblichen Anlaufstellen – beispielsweise das Döderlein-Gelände – schnell voll. Die Stadt Nördlingen wird zusätzliche Parkplätze ausweisen. Einer befindet sich gegenüber des Döderlein-Geländes, neben den Bahngleisen. Auch in der Kerschensteiner Straße wird gegenüber von Sankt Josef ein weiterer Stellplatz ausgeschildert. Neben dem EGM-Center können Besucherinnen und Besucher wie bei der Mess' auf der Wiese parken. Die Kaiserwiese selbst ist den Campern vorbehalten. Bereits jetzt stehen dort entsprechende Absperrungen und Hinweisschilder.

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

Der Bahnhof in Nördlingen ist sehr nah an der Altstadt, man ist also in kurzer Zeit am Stadtmauerfest Nördlingen, wenn man denn mit dem Zug anreisen sollte. Allerdings sollte beachtet werden, dass rund um Nördlingen aktuell noch Schienenersatzverkehr in Form von Bussen genutzt werden muss - die Anreise dauert also möglicherweise etwas länger als sonst.

