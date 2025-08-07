Icon Menü
Stadtmauerfest Nördlingen 2025: Kindergewänder für das historische Fest leihen

Nördlingen

Stadtmauerfest in Nördlingen: In diesen Größen gibt es noch Kindergewänder

Für das Stadtmauerfest gehört für viele Nördlingerinnen und Nördlinger das richtige Gewand dazu. Kinder können bald noch welche ausleihen.
    • |
    • |
    • |
    Zahlreiche Kindergewänder sind im historischen Kostümfundus vorhanden, die zum Stadtmauerfest ausgeliehen werden können.
    Zahlreiche Kindergewänder sind im historischen Kostümfundus vorhanden, die zum Stadtmauerfest ausgeliehen werden können. Foto: Birgit Kapeller

    Das „Historische Stadtmauerfest“ ist auch für die Kinder ein großes Erlebnis. Besonders schön sei es für die Kleinen natürlich dann, wenn sie in einem passenden historischen Gewand mitfeiern können, wie die Stadt Nördlingen in einer Pressemitteilung mitteilt. Den Angaben nach stehen im Kostümfundus noch Kindergewänder für Buben und Mädchen der Größen 140 bis 176 zur Verfügung. Diese werden am Dienstag, 19. August 2025, von 14 bis 18 Uhr gegen eine geringe Leihgebühr ausgegeben, so die Stadt. (AZ)

