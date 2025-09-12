Stadtmauerfest in Nördlingen 2025: So war die feierliche Eröffnung

Am Freitagnachmittag stolzieren in der Altstadt von Nördlingen Frauen in samtenen Kleidern, die Federn auf ihren Hüten schwingen mit jedem Schritt. Die Männer tragen Pluderhosen, Kniestrümpfe und Holzschwerter, ein Ritter schreitet in voller Rüstung und mit Schild durch die Straßen. Dazwischen drängen sich Mägde in schlichten Röcken und mit Hauben. Während die Händler ihre Waren an den Ständen darbieten, wabert der Geruch von Schmalzgebäck und gegrilltem Fleisch über den Marktplatz, vom Brettermarkt schallt bereits das Wummern von Trommeln herüber. Nur noch eine Stunde, dann ist es so weit: Das Stadtmauerfest in Nördlingen wird auf dem Marktplatz offiziell für eröffnet erklärt.

Auch die Gruppe Pfützers Bauern zu Zimmern wartet in ihrem Holzverschlag vor der St.-Georgs-Kirche darauf, dass es endlich losgeht. Die rustikal gewandeten Männer aus Dürrenzimmern mit ihren Lanzen stellen Szenen aus dem Bauernkrieg dar und führen beim Stadtmauerfest ein kleines Theaterstück auf. Schon am Donnerstagnachmittag haben sie mit dem Aufbau begonnen, mindestens 20 Leute haben mit angepackt, berichtet Markus Bettinger, der „Hauptmann“ der Bauern. „Es hat alles super geklappt.“ Jetzt seien sie alle schon ganz heiß auf das Fest, gerade hätten sie schon die ersten Lieder angestimmt.

Eröffnung des Stadtmauerfestes: Die Soldaten stehen bereit

Mittlerweile strömt immer mehr mittelalterliches Volk auf den Marktplatz und auf die Tribünen. An den Absperrungen drängen sich auch Liesbeth und Dirk Rietveld, um einen guten Blick auf das Spektakel zu erhaschen. Die beiden sind Touristen aus den Niederlanden und wollten eigentlich an diesem Tag weiter nach Rothenburg fahren. Doch als sie sahen, dass in Nördlingen für ein mittelalterliches Fest aufgebaut wird, haben sie ihre Pläne spontan geändert. Sie seien „sehr glücklich“ und begeistert darüber, wie detailliert die Stadt das Mittelalter nachempfunden habe, sagt Liesbeth Rietveld.

Neben der Bühne haben Ramon Maier und seine Kollegen von den Stadtsoldaten ihre Stellung bezogen. Ausgestattet mit einem metallenen Schwert in der Scheide überblicken sie die Menschenmenge. Sie seien dafür zuständig, „dass da ein bisschen Ordnung da ist“, erklärt Maier. Ihren Posten müssen die Soldaten – eigentlich Mitglieder der Feuerwehr Dürrenzimmern – das ganze Wochenende über am Marktplatz beziehen und sich um die Absperrungen und um die Sicherheit beim Fest kümmern. Da bleibe nur hin und wieder ein bisschen Zeit, einen kurzen Rundgang durch das Fest zu machen, sagt Maier.

Zünfte, Stände und Bünde ziehen auf den Marktplatz

Schließlich nähern sich Trommelschläge und Blasmusik dem Marktplatz – die Musikanten der Knabenkapelle marschieren auf, begleitet vom Klatschen der Zuschauer. „Vivat den Bürgern wie den Gästen!“, ruft der Herold, Alexander Güntert, der Menschenmenge von der Bühne aus zu. „Zum Auftakt zeigen nun Vertreter der Stände, Bünde, Gruppen, Zünfte und wer im Jahr sonst sich befleißigt, das Leben in der Stadt zu mehren, sichtbar für jeden, der gekommen, dass Nördlingens Stärke liegt in der Gemeinsamkeit!“ Daraufhin ziehen die Gruppen auf den Marktplatz, darunter etwa die stolzen Patrizier in ihren prächtigen Gewändern, die Gaukler sowie die Handwerker in ihren jeweiligen Zünften.

Zum Schluss richtet David Wittner, der Oberbürgermeister von Nördlingen, das Wort an die Besucher: „Eine Mauer kann trennen – doch unsere Mauer, sie verbindet. Sie grenzt nicht aus, sie lädt ein. Sie öffnet ihre Tore für Freundschaft, für Handel, für Begegnung. Und das sieht man ganz besonders an diesem Wochenende, wenn viele tausend Gäste aus der Region ebenso wie aus aller Welt durch unsere Stadttore kommen und die Straßen, Plätze und Höfe mit Leben füllen.“ Zum Finale spricht der Herold ein Gebet, der Türmer ruft „So G‘sell so“ und die Menge ahmt ihm nach. Drei Schüsse von den Schützen knallen über den Marktplatz – dann verkündet Wittner: „Das historische Stadtmauerfest 2025 ist hiermit eröffnet!“