Stadtmuseum zeigt besonderen Film zum Bauernkrieg

Ganz ungewohnte Töne hört man dieses Jahr im Nördlinger Stadtmuseum: lauten Protest, Kichern, Knallen… Inmitten von Gemälden aus dem 15. und 16. Jahrhundert wird in einem Zelt an den Bauernaufstand vor 500 Jahren erinnert. Aber nicht mit einer Ausstellung, wie man es in einem Museum erwartet, so eine Pressemitteilung der Stadt Nördlingen. Das Team um Museumsleiterin Andrea Kugler hat sich dieses Jahr etwas ganz Neues einfallen lassen. Während andernorts mit Vorträgen und Ausstellungen des Bauernaufstands im Jahr 1525 gedacht wird, möchte Kugler Kindern, Jugendlichen und Familien die Ereignisse mit einem Film näherbringen und hat dafür Premierengäste zum „Preview“ eingeladen.

