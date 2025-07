Was beim Stadtradeln in Nördlingen 2025 geplant ist

Das Stadtradeln in Nördlingen wird auch in der zweiten Juli-Hälfte mit abwechslungsreichen Veranstaltungen fortgesetzt. Wie die Stadt mitteilt, findet am Mittwoch, 16. Juli, um 18.30 Uhr auf dem Sportplatz Berger Wiese ein Fahrtechniktraining mit erfahrenen Trainern des DAV Nördlingen statt. Hier lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hilfreiche Tricks rund um Balance, Bremsen, Schalten, Kurvenfahren und das Überwinden von Hindernissen. Dabei werden die individuellen Fähigkeiten berücksichtigt. Die Zahl der Plätze ist auf maximal 25 Personen beschränkt. Eine Anmeldung ist erforderlich und erfolgt per E-Mail an Klimaschutzmanager Holger Biller unter biller@noerdlingen.de.

Sportlich geht es am Donnerstag, 17. Juli weiter: Dann startet um 18 Uhr am Kriegerbrunnen die sogenannte Riesrand-Waldtour. Unter der Leitung eines Mountainbike-Guides des DAV Nördlingen führt die rund 35 Kilometer lange Tour von Nördlingen über Ederheim und durch die Wälder bei Christgarten Richtung Kleinsorheim und zurück nach Nördlingen, wo eine gemeinsame Einkehr geplant ist. An der Tour kann jede und jeder teilnehmen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (AZ)