Stadtrat entscheidet über Heizzentralen-Standort für Nahwärme-Genossenschaft

Im Juli wurde die Genossenschaft „Nahwärme Oettingen Nord“ in der Aula der Grund- und Mittelschule Oettingen gegründet. Nachdem nicht alle Hauseigentümer aus dem Bereich Oettingen Nord an der Gründungsversammlung teilnehmen konnten, gab es eine Nachfrist zum Beitritt in die Genossenschaft. Diese Chance wurde noch von zahlreichen Bürgern aus dem Bereich „Oettingen Nord“ genutzt. Das teilt die Stadt Oettingen mit. Aktuell sind es 150 Grundstücke, welche in Zukunft mit Nahwärme der NOeN versorgt werden wollen.

In Abstimmung mit dem Genossenschaftsverband Bayern werden derzeit die weiteren Formalitäten zur Eintragung der neu gegründeten Genossenschaft ins Genossenschaftsregister geklärt. Auch nach der Eintragung der Genossenschaft ist für die bisher Unentschlossenen in den nächsten Wochen noch ein Beitritt durch Antrag bei der Vorstandschaft möglich.

Grundstücksfrage wird im Stadtrat geklärt

Parallel hierzu wird die Grundstücksfrage geklärt. Dazu wird am Dienstag, 20. August, um 18.30 Uhr im Stadtrat über den möglichen Standort der Heizzentrale auf dem Grundstück Schießwasen 16 entschieden. Da es sich hierbei um eine öffentliche Sitzung handelt, können die Genossenschaftsmitglieder durch den Besuch der Stadtratssitzung die Wichtigkeit dieser Entscheidung unterstreichen.

Mit der Zusage des Stadtrates für dieses Wunschgrundstück wäre dann der Weg für die weiteren Planungen offen und die Realisierung des Wärmenetzes kann ohne Zeitverzögerung vorangetrieben werden .Weitere Informationen unter www.nahwarme-oettingen-nord.de (AZ)