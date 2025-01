Oettinger-Chef: „Wir sind nicht mehr nur die Oettinger Brauerei“

ANJA LUTZ: Seit einem Jahr will Oettinger Getränke vom Bierbrauer zum Getränkehersteller werden. Können Sie die Strategie kurz beschreiben?

STEFAN BLASCHAK: Unser strategisches Ziel lautet: Mehr Unabhängigkeit. Mehr Unabhängigkeit von Preisschwankungen, vom Handel, von Partnern und vor allem vom seit Jahrzehnten sinkenden Bierabsatz in Deutschland. Um in diesem stark umkämpften Markt mehr Unabhängigkeit zu erlangen, haben wir uns bis 2026 strategische Routen gesetzt. Mehr Umsatz mit alkoholfreien Getränken (AfG) und Innovationen, mehr Umsatz mit unseren eigenen Marken und mehr Umsatz mit unserem Auslandsgeschäft. Die Saat ist gesät und unsere Strategie beginnt, erste Früchte zu tragen.

