Was Landrat Stefan Rößle auf dem Stadtmauerfest erlebt hat

Schirmherr sein, das ist eine ehrenvolle Aufgabe, keine Frage. Ein großes Fest benötigt meist einen Schirmherrn oder eine Schirmherrin. Doch wohl kaum ein Schirmherr vergangener Stadtmauerfeste hat seine Aufgabe mit einer solchen Tiefe erfüllt, wie Landrat Stefan Rößle. Er und seine Ehefrau Christine Rößle haben das gesamte Stadtmauerfestwochenende in Nördlingen verbracht und sind in die Lager eingetaucht. Was sie dort erlebt haben.

