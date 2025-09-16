Icon Menü
Stefan Rößle: Ein unvergessliches Stadtmauerfest 2025 voller Gespräche und Erlebnisse

Nördlingen

Was Landrat Stefan Rößle auf dem Stadtmauerfest erlebt hat

Drei volle Tage war Schirmherr Stefan Rößle auf dem Stadtmauerfest unterwegs. Nicht immer wurde er erkannt.
Von Jan-Luc Treumann
    • |
    • |
    • |
    Landrat und Schirmherr Stefan Rößle durfte sich ins Goldene Buch der Stadt Nördlingen eintragen und bekam eine Rieser Bauerntorte als Gastgeschenk überreicht.
    Landrat und Schirmherr Stefan Rößle durfte sich ins Goldene Buch der Stadt Nördlingen eintragen und bekam eine Rieser Bauerntorte als Gastgeschenk überreicht. Foto: Josef Heckl

    Schirmherr sein, das ist eine ehrenvolle Aufgabe, keine Frage. Ein großes Fest benötigt meist einen Schirmherrn oder eine Schirmherrin. Doch wohl kaum ein Schirmherr vergangener Stadtmauerfeste hat seine Aufgabe mit einer solchen Tiefe erfüllt, wie Landrat Stefan Rößle. Er und seine Ehefrau Christine Rößle haben das gesamte Stadtmauerfestwochenende in Nördlingen verbracht und sind in die Lager eingetaucht. Was sie dort erlebt haben.

