Donau-Ries: Mehr Hautkrebserkrankungen als in ganz Bayern

Etwas mehr als die Hälfte der Befragten gab in einer repräsentativen Forsa-Umfrage an, Angst davor zu haben, an Hautkrebs zu erkranken. Die Umfrage wurde in Bayern unter 502 Erwachsenen für die AOK Bayern durchgeführt. „Die Deutsche Krebsgesellschaft warnt davor, dass häufige Sonnenbrände das Risiko für schwarzen und hellen Hautkrebs erhöhen“, sagt Michael Meyer, Direktor der AOK Donau-Ries.

Dass es bei Sonnenschutz und Hautkrebsvorsorge in Bayern noch viel Luft nach oben gibt, zeigt auch der AOK-Gesundheitsatlas deutlich. Bayern lag bei der Häufigkeit von schwarzem Hautkrebs bundesweit an der Spitze der Statistik. 0,52 Prozent der bayerischen Bevölkerung waren daran erkrankt; der Bundesdurchschnitt lag bei 0,49 Prozent. „Im Landkreis Donau-Ries erhielten sogar 0,59 Prozent die Diagnose schwarzer Hautkrebs, das heißt im Verhältnis gab es hier 13 Prozent mehr Betroffene als in ganz Bayern“, sagt Michael Meyer. Beim hellen Hautkrebs nahm Bayern mit 3,10 Prozent der bayerischen Bevölkerung bundesweit den dritten Platz ein (Bundesdurchschnitt: 2,97 %). Der Landkreis Donau-Ries lag mit 3,38 Prozent an hellem Hautkrebs Erkrankten im Verhältnis ebenfalls über dem bayerischen Durchschnitt, und zwar um 9 Prozent.

Nachholbedarf in Sachen Vorsorge

Auch wenn 52 Prozent der Befragten in Bayern Angst davor haben, an Hautkrebs zu erkranken, gibt es im Bereich Vorsorge deutlichen Nachholbedarf: Nur etwas mehr als ein Drittel der bayerischen Erwachsenen ab 35 Jahren nimmt das Angebot des Hautkrebsscreenings bisher regelmäßig in Anspruch, knapp ein Drittel bislang überhaupt nicht. „Nur mit regelmäßigen Check-Ups kann Hautkrebs früh erkannt und damit besser behandelt werden“, betont Michael Meyer. Gesetzlich Versicherte ab 35 Jahren können das Hautkrebs-Screening alle zwei Jahre beim Haus- oder Hautarzt in Anspruch nehmen. „Mit Blick auf diese Zahlen und angesichts des Klimawandels, kann ich nur allen Versicherten ans Herz legen, regelmäßig das Hautkrebs-Screening wahrzunehmen“, rät Meyer.