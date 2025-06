Unbekannter wirft Steine auf Auto in Nördlingen – Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Täter hat in Nördlingen ein Auto mit Steinen beworfen. Laut Polizeibericht warf der Unbekannte in der Nacht vom 17. auf 18. Juni kleine Steine auf die Motorhaube und Windschutzscheibe eines orangefarbenen Dacia Dusters, der an der Reimlinger Mauer geparkt war. Der Täter verursachte einen Schaden von etwa 3000 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet unter Telefon 09081/2956-0 um Hinweise von Zeugen, die die Tat beobachtet haben. (AZ)

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis