Steinhart setzt auf regionale Wärme

Die Bauarbeiten für das gemeinschaftliche Nahwärmenetz in Steinhart sind abgeschlossen, die ersten Haushalte beziehen bereits Wärme.

Was als zündende Idee des Landwirts und jetzigen Wärmelieferanten Johannes Meyer begonnen hat und zunächst nur für eine Straße in unmittelbarer Nähe angedacht war, stieß schnell auf Begeisterung vieler Steinharter Bürgerinnen und Bürger. Neben der geplanten Wärmeversorgung über einen Hackschnitzelofen gefiel den Interessierten vor allem, dass die Wärme zum Großteil aus Holz von landschaftspflegerischen Maßnahmen, Heckenschnitt und Restholz aus den umliegenden Wäldern gewonnen werden wird. Auf diese Weise werden lange Fahrtwege eingespart und eine Kreislaufwirtschaft im Dorf ermöglicht. Bei fast allen beteiligten Haushalten werde auf diese Art und Weise die Wärmegewinnung aus fossilen Brennstoffen ersetzt, heißt es in einer Mitteilung der Genossenschaft.

Genossenschaft betreibt das Netzwerk in Steinhart

Nach einer intensiven Planungszeit und Erweiterung auf das gesamte Dorfgebiet entschlossen sich alle Beteiligten Anfang 2022 für die Gründung der Nahwärmegenossenschaft NahGeStein, die als Netzbetreiber fungiert. Ein Gremium, bestehend aus Vorständen, Aufsichtsräten und weiteren engagierten Freiwilligen, kümmert sich seit der Entscheidung zur Genossenschaftsgründung um alle anfallenden Aufgaben und koordiniert das Gemeinschaftsprojekt. An die Spitze der Genossenschaft wurden Friedrich Niederlöhner als Vorstandsvorsitzender und Matthias Fritzsche als Aufsichtsratsvorsitzender gewählt.

Mit der Planung und Durchführung wurden die Firma Diez Wärmetechnik aus Oettingen und für die Erdbauarbeiten die Firma Erdbau Gutmann aus Hainsfarth beauftragt. In den ca. sechs Monaten, die der Ausbau des Netzes dauerte, wurden ca. 2200 Meter Wärmeleitungen im Dorfgebiet verlegt und 13 Spülbohrungen mit einer Bohrlänge von insgesamt 600 Meter durchgeführt. Zusätzlich zu den Wärmeleitungen konnten im selben Zuge nach Absprache mit der Gemeinde Glasfaserleerrohre mitverlegt werden. In diesem Zusammenhang wurden über 600 Quadratmeter Gehwege und zwei Plätze in der Ortsmitte von Asphalt befreit und die jeweiligen Bereiche mit Pflaster befestigt. Die Materialkosten hierzu wurden von der Gemeinde übernommen. Für diese und weitere Arbeiten leisteten die Mitglieder der Genossenschaft über 1000 Arbeitsstunden in Eigenleistung ab.

Nahwärme: Heizkessel mit 500 kW versorgt fast 50 Haushalte

Etwas mehr als Hälfte der Hausanschlüsse wurden bereits durchgeführt und profitieren bereits von der Nahwärme; die Restlichen folgen in den kommenden Wochen. Insgesamt werden durch den 500-kW-Heizkessel fast 50 Haushalte in Steinhart versorgt, und auch für das neue Baugebiet wurden Anschlussmöglichkeiten vorgesehen. Ungefähr eine Million Kilowattstunden Wärme werden nun jährlich durch nachwachsende Rohstoffe vor Ort erzeugt.

Alle Genossenschaftsmitglieder freuten sich nun nach einem aufregenden und arbeitsintensiven Jahr, dass mit diesem Projekt ein wichtiger Schritt für die Zukunft und in eine unabhängige Form der Wärmeversorgung getätigt wurde, heißt es abschließend. (AZ)