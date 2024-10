Keine Chance auf Leben: In Nördlingen gibt es jetzt ein Grab für Sternenkinder

Wenn ein Kind vor, während oder kurz nach der Geburt stirbt, spricht man von einem Sternenkind. Bisher haben die meisten Betroffenen im Stillen getrauert. Jetzt gibt es in Nördlingen einen Ort, an dem Eltern und Familien ihren Schmerz teilen können. Auf dem Nördlinger Friedhof ist nach langer Planungsphase ein Sternenkindergrab entstanden, das am Dienstag offiziell seiner Bestimmung übergeben worden ist.

