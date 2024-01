Nördlingen

30.01.2024

Nördlingen nimmt acht Millionen Euro mehr ein als geplant

Plus Das Rechnungsergebnis der Stadt Nördlingen fällt deutlich besser aus, als vom Kämmerer prognostiziert. Bei den Steuern verzeichnet sie sogar eine Rekordsumme.

Von Bernd Schied

Mittlerweile ist es in den politischen Gremien der Stadt Nördlingen keine Überraschung mehr, wenn das jeweilige Rechnungsergebnis eines Jahres deutlich besser ausfällt, als vom Kämmerer prognostiziert. Mit einer gewissen Genugtuung kann Bernhard Kugler dann meist Zahlen präsentieren, die ein gewisses „Ruhekissen“ mit Blick auf die anstehenden Investitionen darstellen.

Auch am Montagabend dominierten in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses des Stadtrates weitgehend Superlative. Kugler und seine Mitarbeiterin Lena Spenninger präsentierten den Mitgliedern eine Rekordsumme bei den Gewerbesteuereinnahmen, die es in der Geschichte Nördlingens noch nie gab: 27,1 Millionen Euro. Veranschlagt waren 20 Millionen Euro.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen